ФОК: Ведется набор детей в новую секцию шорт-трека
5 ноябрь 2017, 17:36
Уважаемые родители!Теги: ФОК шорт-трек
Ведется набор детей в новую секцию шорт-трека. Занятия проводит квалифицированный тренер высшей категории, мастер спорта Сенчук Артур Григорьевич. Принимаются дети, которые умеют ездить на любых коньках или роликах от 6 лет и старше.
По вопросам записи обращаться к администраторам ФОКа. При себе иметь жажду скорости и желание побеждать!
Первое занятие пройдёт 6 ноября с 10.00 до 12.30.
Телефон для справок: 84012362224.
Ведется набор детей в новую секцию шорт-трека. Занятия проводит квалифицированный тренер высшей категории, мастер спорта Сенчук Артур Григорьевич. Принимаются дети, которые умеют ездить на любых коньках или роликах от 6 лет и старше.
По вопросам записи обращаться к администраторам ФОКа. При себе иметь жажду скорости и желание побеждать!
Первое занятие пройдёт 6 ноября с 10.00 до 12.30.
Телефон для справок: 84012362224.
0 просмотров
0