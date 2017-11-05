ФОК: Ведется набор детей в новую секцию шорт-трека

5 ноябрь 2017, 17:36

Уважаемые родители!



Ведется набор детей в новую секцию шорт-трека. Занятия проводит квалифицированный тренер высшей категории, мастер спорта Сенчук Артур Григорьевич. Принимаются дети, которые умеют ездить на любых коньках или роликах от 6 лет и старше.



По вопросам записи обращаться к администраторам ФОКа. При себе иметь жажду скорости и желание побеждать!



Первое занятие пройдёт 6 ноября с 10.00 до 12.30.



Телефон для справок: 84012362224.

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