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ФОК: Ведется набор детей в новую секцию шорт-трека

5 ноябрь 2017, 17:36
ФОК: Ведется набор детей в новую секцию шорт-трека
Уважаемые родители!

Ведется набор детей в новую секцию шорт-трека. Занятия проводит квалифицированный тренер высшей категории, мастер спорта Сенчук Артур Григорьевич. Принимаются дети, которые умеют ездить на любых коньках или роликах от 6 лет и старше.

По вопросам записи обращаться к администраторам ФОКа. При себе иметь жажду скорости и желание побеждать!

Первое занятие пройдёт 6 ноября с 10.00 до 12.30.

Телефон для справок: 84012362224.
Теги: ФОК шорт-трек
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