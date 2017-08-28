Расписание коммерческих групп в ФОКе на сентябрь

28 август 2017, 15:20

Предлагаем вам ознакомиться с расписанием коммерческих групп в Физкультурно-оздоровительном комплексе в города Гусева на сентябрь.



Расписание коммерческих групп на сентябрь:

Аквафитнес - понедельник, четверг 20.00-21.00 – Мелющенкова Алевтина

Аквааэробика – вторник, пятница 19.30-20.30 – Славинскайте Валерия

Степ-аэробика – вторник, пятница 18.30-19.30 – Славинскайте Валерия

Йога – понедельник, четверг 18.30-19.30 – Аистова Елена

Фитнес-1 – понедельник, среда, пятница 19.30-20.30 – Аистова Елена

Фитнес-2 – вторник, четверг 19.30-20.30 – Аистова Елена

Фитнес-3 – понедельник, вторник, пятница 12.00-13.00 – Аистова Елена



Расписание детских коммерческих групп на сентябрь:

Рыбка (4-6 лет) понедельник, среда 17.00-18.00 – Евдокимов Ю.В.

Дельфин (6-10 лет) вторник, пятница 17.00-18.00 – Евдокимов Ю.В.

Акула (10-14 лет) понедельник, четверг 19.00-20.00 - Евдокимов Ю.В.

Аквакидс (4-6 лет) понедельник, четверг 18.00-19.00 – Мелющенкова А.В.

Морячки (6-10 лет) понедельник, четверг 19.00-20.00 – Мелющенкова А.В.

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