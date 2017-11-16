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Городской объектив

«Городской объектив»: Дом, где согреваются сердца

16 ноябрь 2017, 11:54
Дело решило небольшое объявление: в 2006 году отдел опеки предлагал жителям взять в приемные семьи детей из приютов и детских домов. «Володя, давай возьмем! Дочки разъехались, скучно, пусто», - оторвав глаза от газетной страницы, которую по привычке читала внимательно, от корочки до корочки, Любовь Михайловна обратилась к мужу. «Хорошо, Любаша», - согласился Владимир Доикович. И вскоре большой дом вновь ожил, зазвенел детскими голосами.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- занимались уголовными делами и пытались выяснить, в чем обвиняют Сергея Копейку и что «шьют» Игорю Рудникову;
- поздравили педагога XXI века;
- обновили «сердце» музея;
- избавлялись от дыр и коптили рыбу;
- узнали, где встретились первый и последний погибшие в Первой мировой солдаты.

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Теги: Городской объектив
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