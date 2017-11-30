«Городской объектив»: Тулуп, «зайчатина», «разгрузка»
30 ноябрь 2017, 12:24
В декабре Гусевский отдел внутренних дел отметит 70-летие. Конечно, будут торжественные мероприятия, чествование ветеранов и лучших представителей профессии, книга о становлении и работе милиции в нашем городе. А еще - выставка, посвященная юбилею. О ней мы и беседуем с Андреем и Сергеем Алехиными, много лет прослужившими в городском ОВД.Теги: Городской объектив
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выясняли, как санкции помогли фермерам выращивать пекинскую капусту и вешенки;
- клялись в верности Отечеству;
- прогулялись по «Птичьему мосту», занесенному во всемирное наследие ЮНЕСКО;
- поднимали на подводных лодках пиратский флаг;
- позаботились об уходе из цифрового мира;
- составили меню для «зеленых друзей».
Друзья! «Городской объектив» объявляет АКЦИЮ!
С 1 по 31 декабря вы можете БЕСПЛАТНО поздравить на страницах нашей газеты родных и друзей с днем рождения, юбилеем, свадьбой! А также - с НОВЫМ ГОДОМ!
Звоните: 8-921-265-54-19.
Пишите: k.meridian@bk.ru
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выясняли, как санкции помогли фермерам выращивать пекинскую капусту и вешенки;
- клялись в верности Отечеству;
- прогулялись по «Птичьему мосту», занесенному во всемирное наследие ЮНЕСКО;
- поднимали на подводных лодках пиратский флаг;
- позаботились об уходе из цифрового мира;
- составили меню для «зеленых друзей».
Друзья! «Городской объектив» объявляет АКЦИЮ!
С 1 по 31 декабря вы можете БЕСПЛАТНО поздравить на страницах нашей газеты родных и друзей с днем рождения, юбилеем, свадьбой! А также - с НОВЫМ ГОДОМ!
Звоните: 8-921-265-54-19.
Пишите: k.meridian@bk.ru
320 просмотров | 1 комментарий
0