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Городской объектив

«Городской объектив»: Поверь в мечту

7 декабрь 2017, 12:09
В этом году отделение ИЗО детской школы искусств отмечает 45-летие. Одна из выпускниц первого набора - Ирина Алабужева (Фомина). Она же - и преподаватель ДШИ. Без малого 35 лет Ирина Александровна учит ребят понимать и творить красоту.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выясняли, почему вирус Cobalt Strike затаился до Нового года;
- пытались увековечить Память;
- узнали, как Верховный суд защитил людей, взявших микрозаймы;
- катались на Царь-пушке и боевых «лоханях»;
- рисовали йодом и колдовали над «прической» герани.

Друзья! «Городской объектив» объявляет АКЦИЮ!

С 1 по 31 декабря вы можете БЕСПЛАТНО поздравить на страницах нашей газеты родных и друзей с днем рождения, юбилеем, свадьбой! А также - с НОВЫМ ГОДОМ!

Звоните: 8-921-265-54-19.
Пишите: k.meridian@bk.ru.
Теги: Городской объектив
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не рисую
# 1не рисую
Ирина Александровна - замечательная женщина, преподаватель, художник.
Желаю ей здоровья и вдохновения на долгие годы!
Сегодня, 16:01   ЦитироватьОтветить0

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