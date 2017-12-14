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Городской объектив

«Городской объектив»: Словоплетенье

14 декабрь 2017, 13:23
«Городской объектив»: Словоплетенье
Она всю жизнь с книгами. Сначала их продавала - многие годы трудилась в книжном магазине. Потом - создавала сама. Не в том смысле, что печатала или переплетала, нет. Людмила КНЯЗЕВА пишет стихи, которые ложатся на белые страницы поэтических сборников. Последний, посвященный творчеству местных поэтов и прозаиков, увидит свет в начале следующего, 2018 года.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив» выясняли:
- сколько будут платить молодым мама за первенца;
- куда уходит Николай Цуканов и кто сменит его на посту полпреда федерального округа;
- как полицейские стали семейными миротворцами;
- сколько гармоней у поэта с юридическим дипломом;
- как сплетаются слова и рифмы;
- зачем французский летчик сбросил на немцев мяч вместо бомбы.

Друзья! «Городской объектив» объявляет АКЦИЮ!

С 1 по 31 декабря вы можете БЕСПЛАТНО поздравить на страницах нашей газеты родных и друзей с днем рождения, юбилеем, свадьбой! А также - с НОВЫМ ГОДОМ!

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Теги: Городской объектив
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