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Городской объектив

«Городской объектив»: Про сырой бюджет и дорогой уголь

21 декабрь 2017, 14:06
«Городской объектив»: Про сырой бюджет и дорогой уголь
Предновогоднее заседание окружного Совета депутатов получилось весьма напряженным. К восьми пунктам повестки, главный из которых - рассмотрение местного бюджета на 2018 год, добавились еще два. На первый взгляд, чисто формальных, но касались они интересов минимум 5000 жителей Гусева и округа.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив» выясняли:
- узнали, почему бьют тревогу наши рыбаки;
- поздравили десятку лучших математиков мира, которые состязались в Гусеве;
- презентовали книгу, вручали медали и розы;
- выясняли, кто использовал индейцев в качестве шифровальщиков;
- боролись с болью с помощью вкусных фиников.

Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и киосках «Пресса». И это последний выпуск газеты в уходящем году. Редакция «Городского объектива» поздравляет всех читателей, жителей Гусева и гостей города с наступающими праздниками. Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и подарит всем чудесное настроение.

До встречи в новом, 2018, году!
Теги: Городской объектив
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местный житель
# 1местный житель
А представители спортивной общественности в свою очередь благодарят Главу администрации Михайлова Е.Е за предновогодний подарок- волевое и справедливое наконец решение об увольнении двух начальников, а именно Самсонова К.М и Иванову Е..П !!! Это действительно шаг навстречу всем честным и настоящим спортсменам и тренерам Гусевского городского округа! Всех с наступающим..
Вчера, 12:16   ЦитироватьОтветить0
А.П.
# 2А.П.
Молодцы а? Всё никак не угомонятся и продолжают и продолжают.. Хотя может быть так и надо действовать. Если чиновник всем известный мошенник и это ни для кого не секрет, то публичная "порка" совсем не лишнее. а если ещё и цель достигнута, то снимаю шляпу)))
Вчера, 19:30   ЦитироватьОтветить0

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