«Городской объектив»: Про сырой бюджет и дорогой уголь

21 декабрь 2017, 14:06

Предновогоднее заседание окружного Совета депутатов получилось весьма напряженным. К восьми пунктам повестки, главный из которых - рассмотрение местного бюджета на 2018 год, добавились еще два. На первый взгляд, чисто формальных, но касались они интересов минимум 5000 жителей Гусева и округа.



Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив» выясняли:

- узнали, почему бьют тревогу наши рыбаки;

- поздравили десятку лучших математиков мира, которые состязались в Гусеве;

- презентовали книгу, вручали медали и розы;

- выясняли, кто использовал индейцев в качестве шифровальщиков;

- боролись с болью с помощью вкусных фиников.



Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и киосках «Пресса». И это последний выпуск газеты в уходящем году. Редакция «Городского объектива» поздравляет всех читателей, жителей Гусева и гостей города с наступающими праздниками. Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и подарит всем чудесное настроение.



До встречи в новом, 2018, году!

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