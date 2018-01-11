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Городской объектив

«Городской объектив»: Когда все дома

11 январь 2018, 11:40
По восточному календарю 2018-й - год Желтой Земляной Собаки. Найти подходящую героиню для этого материала оказалось не так уж просто. Ведь хотелось, чтобы она не только соответствовала внешним параметрам (остановилась на таксе, потому что она обожает рыться в земле и в ее окрасе есть желтые подпалины), но и была с историей. Судьба Евы, действительно, драматична.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выяснили, почему россиянам отказали в страховой пенсии по старости;
- узнали, что теперь не надо собирать документы, чтобы подтвердить право на налоговые льготы;
- провели рождественские каникулы с лошадьми;
- разбирались, откуда взялся странный праздник - Старый Новый год;
- готовили «Собачку» и считали пузырьки в «дьявольском» напитке;
- объявили акцию: теперь в «Городском объективе» можно БЕСПЛАТНО поздравлять родных и близких!

Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и киосках «Пресса».
Теги: Городской объектив
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