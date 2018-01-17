«Городской объектив»: ЛитМикс
17 январь 2018, 17:32
Сегодня - первый выпуск нашей литературной страницы в новом, 2018, году. Вас ждет встреча с уже полюбившимися авторами. Хамзет Мусаев представляет свой любимый жанр: философский рассказ-быть. Размышлениями о жизни наполнено и стихотворение Раисы Куликовой. А вот Луиза Мейн (литературный псевдоним Луизы Ананченко) порадует неожиданной гранью своего поэтического дарования - басней. Жизнерадостным праздничным настроением проникнуто и новое стихотворение Людмилы Князевой.Теги: Городской объектив
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выяснили, что в этом году тарифы на «коммуналку» вместо ожидаемых 6 процентов вырастут аж на 20 процентов;
- подсчитали, сколько будут получать пенсионеры, отработавшие 40 лет;
- отметили Щедрец;
- побывали на могиле честности;
- попытались судиться из-за плохих дорог.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и киосках «Пресса».
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выяснили, что в этом году тарифы на «коммуналку» вместо ожидаемых 6 процентов вырастут аж на 20 процентов;
- подсчитали, сколько будут получать пенсионеры, отработавшие 40 лет;
- отметили Щедрец;
- побывали на могиле честности;
- попытались судиться из-за плохих дорог.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и киосках «Пресса».
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