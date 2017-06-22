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Городской объектив

«Городской объектив»: По миру - на «Мире»

22 июнь 2017, 10:44
Гусев на звание приморского города, скажем так, немного не дотягивает. Но это никак не сказывается на количестве моряков, отсюда родом. Например, Тимофей КУРНОСОВ, помощник капитана по радиоэлектронике учебно-парусного судна «Мир».

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выяснили, что должники будут платить 20 тысяч рублей за повторное подключение электроэнергии;
- поздравили отцов и медиков;
- вместе с гусевскими военными поднялись по боевой тревоге и совершили марш-бросок;
- отпугивали плодожорок и уничтожали огневок;
- с удовольствием собирались «невест» за 36 рублей.

Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Теги: Городской объектив
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Я знаю этого, отличного парня с Гусева! ) Его ВК https://vk.com/id9502146
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