«Городской объектив»: По миру - на «Мире»
22 июнь 2017, 10:44
Гусев на звание приморского города, скажем так, немного не дотягивает. Но это никак не сказывается на количестве моряков, отсюда родом. Например, Тимофей КУРНОСОВ, помощник капитана по радиоэлектронике учебно-парусного судна «Мир».Теги: Городской объектив
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выяснили, что должники будут платить 20 тысяч рублей за повторное подключение электроэнергии;
- поздравили отцов и медиков;
- вместе с гусевскими военными поднялись по боевой тревоге и совершили марш-бросок;
- отпугивали плодожорок и уничтожали огневок;
- с удовольствием собирались «невест» за 36 рублей.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выяснили, что должники будут платить 20 тысяч рублей за повторное подключение электроэнергии;
- поздравили отцов и медиков;
- вместе с гусевскими военными поднялись по боевой тревоге и совершили марш-бросок;
- отпугивали плодожорок и уничтожали огневок;
- с удовольствием собирались «невест» за 36 рублей.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
105 просмотров | 1 комментарий
0