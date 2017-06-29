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Городской объектив

«Городской объектив»: Поколение беспокойных сердец

29 июнь 2017, 10:39
«Ну что, все собрались? - Владимир Николаевич окинул свое «войско» внимательным взглядом. - Поехали! Начну с благодарности вам за блестящую организацию Пленума в пос. Михайлово. Молодцы, девочки!» Девочки, коих в президиуме Гусевского районного совета ветеранов большинство, довольно переглянулись - как известно, доброе слово и кошке приятно, а если оно заслуженное, то приятно вдвойне.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- раскопали некрасивую историю, которая происходит вокруг нового храма;
- выяснили, чем закончился побег юных влюбленных;
- узнали, как борщевик стал «местью Сталина»;
- поздравили поколение беспокойных сердец с юбилеем;
- собираясь в полет, запаслись пошаговой инструкцией на случай задержки или отмены рейса;
- боролись с незаконным увольнением.

Наши любимые читатели! Сообщаем, что редакция газеты в полном составе уходит в отпуск. Ненадолго, всего на две недели. Поэтому очередной номер «Городского объектива» выйдет в свет 20 июля.
Теги: Городской объектив
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Прохожий
# 1Прохожий
журналисты газеты «Городской объектив» - раскопали некрасивую историю, которая происходит вокруг нового храма;

Так вот кого надо благодарить!
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