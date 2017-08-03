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Городской объектив

«Городской объектив»: Большое путешествие маленькой компании

3 август 2017, 12:03
Любой турист стремится запечатлеть те места, где ему удалось побывать, и себя, любимого, на фоне местных красот. Однако набирает обороты новая фишка под названием «Путешествующая игрушка». Суть ее в том, что главным героем фото становится игрушка. Но не абы какая, не только что купленная в магазине, а с историей.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- агитировали на сене и сводили вместе кривые;
- осмотрели интерактивные киоски и послушали истории участников Первой мировой войны;
- сражались с вредителями;
- выяснили, чем остии отличаются от эстиев;
- пытались заставить работать крем.

Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Теги: Городской объектив
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