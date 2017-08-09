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Городской объектив

«Городской объектив»: Большое путешествие маленькой компании - 3

9 август 2017, 22:16
До Балтийска добрались без всяких приключений, а вот на вокзале задумались. Приятельница сказала, что международная регата стартует в 12 часов от памятника Петру I на пирсе: «Он там единственный и самый большой, не промахнетесь». Времени в запасе у нас было много, поэтому сначала решили побродить по улицам самого западного города России.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- занимали очередь в поликлинику;
- готовили женский батальон к «наступлению Керенского»;
- ловили взяточника в областном правительстве;
-поздравили гусевских спортсменов с золотыми медалями;
- пили с королями кобылье молоко;
- отмечали День малинового варенья.

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Теги: Городской объектив
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