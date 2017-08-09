«Городской объектив»: Большое путешествие маленькой компании - 3

9 август 2017, 22:16

До Балтийска добрались без всяких приключений, а вот на вокзале задумались. Приятельница сказала, что международная регата стартует в 12 часов от памятника Петру I на пирсе: «Он там единственный и самый большой, не промахнетесь». Времени в запасе у нас было много, поэтому сначала решили побродить по улицам самого западного города России.



Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:

- занимали очередь в поликлинику;

- готовили женский батальон к «наступлению Керенского»;

- ловили взяточника в областном правительстве;

-поздравили гусевских спортсменов с золотыми медалями;

- пили с королями кобылье молоко;

- отмечали День малинового варенья.



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