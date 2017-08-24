«Городской объектив»: НЕпоследнее сражение

24 август 2017, 09:12

До Лермонтово, где традиционно проходит один из самых популярных в России военно-исторических фестивалей, посвященный Первой мировой войне, добралась с ветерком. Как и обещали организаторы, на площади выстроились в ряд желтые школьные автобусы, которые уходили в рейс по мере наполнения салона. По дороге разговорилась со знакомыми.



Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:

- познакомились с предвыборными программами кандидатов в губернаторы и нашли в них массу орфографических ошибок;

- прокатились на автомобиле, сделанном из сахара и льна;

- узнали, чем закончилась ссора жен двух братьев;

- разбирались, почему нельзя поднимать чужой крестик;

- готовились отметить Международную ночь летучих мышей.



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