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Городской объектив

«Городской объектив»: Про графа, лося и профессора

31 август 2017, 09:57
«Городской объектив»: Про графа, лося и профессора
Однажды в гости к графу Д. прибыл известный профессор из Берлина, чтобы осмотреть богатую коллекцию гравюр, выполненных на меди. Профессора проводили в гостиную и предложили чаю, причем гость сидел спиной к распашным дверям. Неожиданно в комнату вошел лось…

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выяснили, что ипотека в Калининградской области подешевеет;
- учились делать лекарство из лужковской гречки;
- проверили готовность школ к 1 сентября;
- узнали цену отцовского проклятья;
- попробовали гедлибже;
- высаживали крыжовник по всем правилам.

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Теги: Городской объектив
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