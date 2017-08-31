«Городской объектив»: Про графа, лося и профессора

31 август 2017, 09:57

Однажды в гости к графу Д. прибыл известный профессор из Берлина, чтобы осмотреть богатую коллекцию гравюр, выполненных на меди. Профессора проводили в гостиную и предложили чаю, причем гость сидел спиной к распашным дверям. Неожиданно в комнату вошел лось…



Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:

- выяснили, что ипотека в Калининградской области подешевеет;

- учились делать лекарство из лужковской гречки;

- проверили готовность школ к 1 сентября;

- узнали цену отцовского проклятья;

- попробовали гедлибже;

- высаживали крыжовник по всем правилам.



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