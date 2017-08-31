«Городской объектив»: Про графа, лося и профессора
31 август 2017, 09:57
Однажды в гости к графу Д. прибыл известный профессор из Берлина, чтобы осмотреть богатую коллекцию гравюр, выполненных на меди. Профессора проводили в гостиную и предложили чаю, причем гость сидел спиной к распашным дверям. Неожиданно в комнату вошел лось…Теги: Городской объектив
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выяснили, что ипотека в Калининградской области подешевеет;
- учились делать лекарство из лужковской гречки;
- проверили готовность школ к 1 сентября;
- узнали цену отцовского проклятья;
- попробовали гедлибже;
- высаживали крыжовник по всем правилам.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выяснили, что ипотека в Калининградской области подешевеет;
- учились делать лекарство из лужковской гречки;
- проверили готовность школ к 1 сентября;
- узнали цену отцовского проклятья;
- попробовали гедлибже;
- высаживали крыжовник по всем правилам.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
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