Центр раннего развития
Городской объектив

«Городской объектив»: 7 главных вопросов о трагедии на трассе под Гвардейском

28 сентябрь 2017, 10:45
«Городской объектив»: 7 главных вопросов о трагедии на трассе под Гвардейском
В ДТП погибли семь человек, в том числе водитель маршрутки, девять оказались в больнице с различными травмами. Водителя внедорожника взяли под стражу до 23 ноября. До сих пор полностью не ясна картина самой аварии и достоверно неизвестно, почему она произошла и почему погибло столько людей.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выясняли, чем держит деревня молодежь;
- подбирали красивые рога для лося;
- учились промывать нос;
- обрезали крыжовник, чтобы на следующий год он вновь порадовал богатым урожаем.

Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Теги: Городской объектив
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Работник сферы
# 1Работник сферы
Этой газетенке следовало бы не копировать новости с популярных интернет-ресурсов, типа Клопса, а завести соб.корра. А то кроме копиасты с интернета в ней читать нечего!
Вчера, 11:28   ЦитироватьОтветить0
житель гусева
# 2житель гусева
Опубликуйте номер телефона на который гусевцы смогут дозвонится и дать вам темы для написания статей. поверьте вам будет о чем писать. может и проблемы людей будут от этого решаться быстрее.
Вчера, 13:01   ЦитироватьОтветить1
Гость Виталий
# 3Гость Виталий
Работник сферы,
Не у всех есть интернет и не все умеют им пользоваться. Может газета и рассчитана на людей старшего возраста.
Вчера, 13:22   ЦитироватьОтветить0

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