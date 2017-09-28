«Городской объектив»: 7 главных вопросов о трагедии на трассе под Гвардейском

28 сентябрь 2017, 10:45

В ДТП погибли семь человек, в том числе водитель маршрутки, девять оказались в больнице с различными травмами. Водителя внедорожника взяли под стражу до 23 ноября. До сих пор полностью не ясна картина самой аварии и достоверно неизвестно, почему она произошла и почему погибло столько людей.



Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:

- выясняли, чем держит деревня молодежь;

- подбирали красивые рога для лося;

- учились промывать нос;

- обрезали крыжовник, чтобы на следующий год он вновь порадовал богатым урожаем.



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