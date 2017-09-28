«Городской объектив»: 7 главных вопросов о трагедии на трассе под Гвардейском
28 сентябрь 2017, 10:45
В ДТП погибли семь человек, в том числе водитель маршрутки, девять оказались в больнице с различными травмами. Водителя внедорожника взяли под стражу до 23 ноября. До сих пор полностью не ясна картина самой аварии и достоверно неизвестно, почему она произошла и почему погибло столько людей.Теги: Городской объектив
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выясняли, чем держит деревня молодежь;
- подбирали красивые рога для лося;
- учились промывать нос;
- обрезали крыжовник, чтобы на следующий год он вновь порадовал богатым урожаем.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выясняли, чем держит деревня молодежь;
- подбирали красивые рога для лося;
- учились промывать нос;
- обрезали крыжовник, чтобы на следующий год он вновь порадовал богатым урожаем.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
491 просмотр | 3 комментария
0