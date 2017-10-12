«Городской объектив»: Турист-авантюрист со «Сменой» наперевес
12 октябрь 2017, 13:57
что хорошо «старичок» поработал!), более современный, но тоже пленочный «Premier», легкая «мыльница» «AGFA» и пришедшие им на смену «цифровики».Теги: Городской объектив
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выясняли, как и почему наша область стала очень дотационный регионом;
- строили агрогородок для молодых;
- нашли опасные нитраты в колодцах поселка Липово;
- на благотворительном концерте собрали деньги для лечения трех детей;
- читали историю о «черной» невесте охотника.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выясняли, как и почему наша область стала очень дотационный регионом;
- строили агрогородок для молодых;
- нашли опасные нитраты в колодцах поселка Липово;
- на благотворительном концерте собрали деньги для лечения трех детей;
- читали историю о «черной» невесте охотника.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
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