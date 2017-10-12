«Городской объектив»: Турист-авантюрист со «Сменой» наперевес

12 октябрь 2017, 13:57

что хорошо «старичок» поработал!), более современный, но тоже пленочный «Premier», легкая «мыльница» «AGFA» и пришедшие им на смену «цифровики».



Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:

- выясняли, как и почему наша область стала очень дотационный регионом;

- строили агрогородок для молодых;

- нашли опасные нитраты в колодцах поселка Липово;

- на благотворительном концерте собрали деньги для лечения трех детей;

- читали историю о «черной» невесте охотника.



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