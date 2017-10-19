«Городской объектив»: Трудности перевода

19 октябрь 2017, 10:59

«Наше всё», великий русский поэт Александр Пушкин, назвал людей этой профессии «почтовыми лошадьми прогресса». Потому что значение труда переводчиков огромно. Без них мы, люди разных стран, не могли бы общаться, а многие произведения литературы и искусства, достижения науки и техники были бы недоступны. Недаром у «толмачей», как их называли на Руси в старину, есть свой профессиональный праздник - Международный день переводчика.



Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:

- выясняли, когда в нашей области начнут собирать BMW;

- подсчитали, сколько мы будем отдыхать в следующем, 2018, году;

- побывали на первых соревнованиях по шорт-треку и объявили набор юных конькобежцев на новое отделение спортшколы;

- искали «черную» невесту;

- узнали всё о кошмаре вегетарианца.



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