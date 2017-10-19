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Городской объектив

«Городской объектив»: Трудности перевода

19 октябрь 2017, 10:59
«Городской объектив»: Трудности перевода
«Наше всё», великий русский поэт Александр Пушкин, назвал людей этой профессии «почтовыми лошадьми прогресса». Потому что значение труда переводчиков огромно. Без них мы, люди разных стран, не могли бы общаться, а многие произведения литературы и искусства, достижения науки и техники были бы недоступны. Недаром у «толмачей», как их называли на Руси в старину, есть свой профессиональный праздник - Международный день переводчика.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выясняли, когда в нашей области начнут собирать BMW;
- подсчитали, сколько мы будем отдыхать в следующем, 2018, году;
- побывали на первых соревнованиях по шорт-треку и объявили набор юных конькобежцев на новое отделение спортшколы;
- искали «черную» невесту;
- узнали всё о кошмаре вегетарианца.

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Теги: Городской объектив
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