«Городской объектив»: «Конверт жизни» - встречное движение

26 октябрь 2017, 11:22

Проект под названием «Конверт жизни» появился по инициативе общественной организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Гусева. Идея в том, чтобы максимально упростить работу служб экстренной помощи и спасти жизнь человека в ситуации, когда на счету каждая минута.



Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:

- выясняли, почему зарплата первого заместителя губернатора Калининградской области выше зарплаты федерального министра;

- поздравили «Любаву» с 20-летием;

- выслушали рассказ богини Геры и спор цветов;

- узнали, чем закончилась история «черной» невесты лесничего;

- учились защищать розы от мороза.



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