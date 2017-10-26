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Городской объектив

«Городской объектив»: «Конверт жизни» - встречное движение

26 октябрь 2017, 11:22
Проект под названием «Конверт жизни» появился по инициативе общественной организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Гусева. Идея в том, чтобы максимально упростить работу служб экстренной помощи и спасти жизнь человека в ситуации, когда на счету каждая минута.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выясняли, почему зарплата первого заместителя губернатора Калининградской области выше зарплаты федерального министра;
- поздравили «Любаву» с 20-летием;
- выслушали рассказ богини Геры и спор цветов;
- узнали, чем закончилась история «черной» невесты лесничего;
- учились защищать розы от мороза.

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Теги: Городской объектив
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