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Городской объектив

«Городской объектив»: Комсомол - его судьба

2 ноябрь 2017, 13:10
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1985 года - пожалуй, самое яркое событие в комсомольской карьере Виктора Перепелова. Хотя комсомольским вожаком он, по большому счету, стал волею судьбы. В школе учился хорошо, но пай-мальчиком не был, поэтому в ВЛКСМ его приняли не в первых рядах, а год спустя.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- узнали, почему с губернатором надо дружить;
- готовили к выпуску новую книгу гусевских авторов;
- вместе с полицейскими искали похитителей коров и очень быстрого угонщика машин;
- побывали на Горе духовенства и слушали, о чем предупреждает озерный колокол.

Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Теги: Городской объектив
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Пупкин
# 1Пупкин
Товарищ Перепелов - мой первый секретарь райкома ВЛКСМ! Это история нашего города! Правда потом был немного главой администрации не очень активный, но все равно - история!
Вчера, 15:38   ЦитироватьОтветить1
Гость Светлана
# 2Гость Светлана
Очень грамотный, порядочный человек
Вчера, 17:03   ЦитироватьОтветить2
Гость Татьяна
# 3Гость Татьяна
Хороший мужик.
Вчера, 17:31   ЦитироватьОтветить1
Андрей
# 4Андрей
Не хороший. Просто не сталкивались......
Вчера, 21:17   ЦитироватьОтветить0

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