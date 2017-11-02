«Городской объектив»: Комсомол - его судьба
2 ноябрь 2017, 13:10
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1985 года - пожалуй, самое яркое событие в комсомольской карьере Виктора Перепелова. Хотя комсомольским вожаком он, по большому счету, стал волею судьбы. В школе учился хорошо, но пай-мальчиком не был, поэтому в ВЛКСМ его приняли не в первых рядах, а год спустя.Теги: Городской объектив
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- узнали, почему с губернатором надо дружить;
- готовили к выпуску новую книгу гусевских авторов;
- вместе с полицейскими искали похитителей коров и очень быстрого угонщика машин;
- побывали на Горе духовенства и слушали, о чем предупреждает озерный колокол.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- узнали, почему с губернатором надо дружить;
- готовили к выпуску новую книгу гусевских авторов;
- вместе с полицейскими искали похитителей коров и очень быстрого угонщика машин;
- побывали на Горе духовенства и слушали, о чем предупреждает озерный колокол.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
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