Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / «Городской объектив» №16 (138) от 17 апреля 2018 года
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Ветеринарный кабинет «Айболит»