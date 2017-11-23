Гусев с официальным визитом посетили представители города Иннополис Республики Татарстан

23 ноябрь 2017, 19:34

Сегодня с официальным визитом Гусев посетили представители города Иннополис Республики Татарстан. В ходе насыщенной программы, совместно с представителями администрации МО «Гусевский городской округ» и частного инновационного кластера «Технополис GS», состоялось обсуждение основных направлений взаимодействия и совместных проектов.



Инновационный кластер «Технополис GS», город Иннополис и администрация Гусевского городского округа заключили соглашение о сотрудничестве. Глобальность совместных планов впечатляет: укрепление деловых связей между вузами и высокотехнологичными предприятиями, создание объединения инновационных центров, проекты территориального развития и многое другое. А еще в числе ключевых инициатив – развитие в «Технополисе GS» Университетского кампуса в области инженерных и технических наук.



«Для нас это важное партнерство, которое может показать как с нуля строить современную инновационную инфраструктуру, где есть университет, зона отдыха, медицинские учреждения и много другое. Мы бы хотели посмотреть каким образом мы могли бы применить у себя в городе тот опыт, который используют коллеги из Иннополиса», - говорит Евгений Михайлов.



Перед подписанием договора для гостей нашего города была проведена обзорная экскурсия по Гусеву, в ходе которой совместно с первым заместителем главы администрации Гусевского городского округа Александром Китаевым коллеги делились опытом и обсуждали возможности дальнейшего сотрудничества. Посетив Гусевский историко-краеведческий музей им. А. М. Иванова, сохранившуюся фреску Отто Хайхерта в Гусевском агропромышленном колледже, детский садик «Святлячок» с его уникальной сенсорной янтарной комнатой, а также инновационный кластер «Технополис GS”, гости города остались под большим впечатлением.



Экскурсия высокотехнологичных предприятий в составе кластера началась в центре микроэлектроники GS Nanotech. Его компетенции в области разработки и производства микроэлектронной продукции полного цикла представил генеральный директор предприятия Евгений Масленников. Технический директор Алексей Ярцев рассказал гостям об образовательной деятельности GS Nanotech: предприятие регулярно принимает на практику студентов, а молодым специалистам предлагает стажировки и дальнейшее трудоустройство. GS Nanotech и Университет Иннополис смогут совместно реализовывать масштабные образовательные проекты и готовить квалифицированные кадры для высокотехнологичных отраслей.



«Впечатления от “Технополиса GS” – самые положительные! Мы рады новому сотрудничеству и постараемся сделать его максимально эффективным. В ближайших планах – наладить взаимодействие между Университетом Иннополис и предприятиями кластера, запустить совместные образовательные проекты», – поделился мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.



«Мы хотим создать сообщество инновационных центров для обмена опытом в области устойчивого развития территорий и совершенствования профильной нормативно-правовой базы», – добавил директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков.

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