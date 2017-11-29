Городская администрация продает здание на улице Московской, 40
29 ноябрь 2017, 13:40
Городская администрация проводит аукцион по продаже нежилого здания на улице Московской, 40.Теги: аукцион Админстрация Гусевского района
Общая площадь здания составляет 952,5 кв.м.. Площадь земельного участка, на котором оно расположено, 1617 кв.м..
Здание состоит в перечне выявленных объектов культурного наследия: «Дом жилой, нач. ХХ века». Объект подлежит государственной охране в соответствии с Уведомлением о необходимости соблюдения собственником здания законодательства об объектах культурного наследия, выданным службой государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Калининградской области.
Начальная цена продажи объекта составляет 9 920 600 рублей.
Заявки принимаются до 14 декабря, аукцион состоится 21 декабря.
Подробнее об аукционе на сайте администрации.
Общая площадь здания составляет 952,5 кв.м.. Площадь земельного участка, на котором оно расположено, 1617 кв.м..
Здание состоит в перечне выявленных объектов культурного наследия: «Дом жилой, нач. ХХ века». Объект подлежит государственной охране в соответствии с Уведомлением о необходимости соблюдения собственником здания законодательства об объектах культурного наследия, выданным службой государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Калининградской области.
Начальная цена продажи объекта составляет 9 920 600 рублей.
Заявки принимаются до 14 декабря, аукцион состоится 21 декабря.
Подробнее об аукционе на сайте администрации.
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