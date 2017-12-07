Международный конкурс по математике от «Креативной платформы GS» выиграл президентский грант

7 декабрь 2017, 16:02

Фонд поддержки социально-культурных инициатив «Креативная платформа GS» получил президентский грант за проведение IV Международного конкурса по математике для старшеклассников из нестоличных городов. Сумма гранта составила почти 1 млн рублей. Конкурс, который из года в год вдохновляет тысячи школьников поступать в лучшие вузы и выбирать технические специальности, был признан одним из лучших в популярном направлении «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения».



Финал Международного конкурса по математике для старшеклассников традиционно проводится в инновационном кластере «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области). И это не случайно: именно отсюда начинается старт одаренных детей, блестяще прошедших все математические испытания, в мир высоких технологий. Стать специалистом в инновационной сфере вдохновляет и место, и награда. В качестве мотивации победители, поступившие в вузы на специальности, востребованные на высокотехнологичных производствах, будут получать именную стипендию. Речь идет о таких направлениях, как «Информационные технологии», «Прикладные математика и физика», «Электроника и микроэлектроника», «Радиотехника», «Телекоммуникации», «Наноматериалы».



9–10-классники, которым еще только предстоит сделать выбор профессии, без экзаменов поступают в Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге, что ставит их в равные условия с победителями всероссийских олимпиад. Лицей, в третий раз возглавивший рейтинг лучших школ России, а также БФУ им. И. Канта, Университет Иннополис и другие вузы, образовательные и культурные учреждения — стратегические партнеры математического конкурса.



Прямо сейчас участники конкурса-2017 готовятся к финалу, который пройдет 16-17 декабря 2017 года. Сначала их было почти 5 тысяч, потом — 1193. По итогам двух первых онлайн-туров определились сильнейшие: в «Технополисе GS» в финальном противоборстве сойдутся 39 школьников из России и 2 — из Узбекистана. Помимо соревновательной части их ждет захватывающее знакомство с работой предприятий «Технополиса GS».



Конкурс по математике имеет международный статус и ежегодно, помимо старшеклассников из России, привлекает ребят из стран дальнего и ближнего зарубежья. Однако из географии участников намеренно исключены столицы. Для России это Москва и Санкт-Петербург. Такое ограничение дает больше шансов продемонстрировать свой потенциал и получить качественное высшее техническое образование старшеклассникам из других регионов.



В четырех математических конкурсах свои силы попробовали почти 20 тысяч школьников. Многие из них уже учатся в университетах своей мечты. Конкурс стал важной частью комплексной образовательной программы по подготовке кадрового резерва для высокотехнологичного сектора российской экономики.



Всего во втором конкурсе на предоставление грантов президента РФ приняли участие 8610 проектов, каждый из которых прошел независимую экспертизу. Победителями стали 2243 некоммерческие организации из всех регионов страны. Общая сумма господдержки гражданского сектора по итогам второго конкурса составила 4,4 млрд рублей. Размер президентского гранта, который получил фонд «Креативная платформа GS», — 943950 рублей.

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