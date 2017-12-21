«Прибалтийская мясная компания три»: реалии и перспективы
21 декабрь 2017, 18:30
Игорь Кузнецов (Фото: Архив РБК Калининград)
Совладелец и директор компании «Прибалтийская мясная компания три» Игорь Кузнецов рассказал РБК Калининград о конкуренции, перспективах и основных проблемах свиноводческой отрасли региона.
— Как вы можете охарактеризовать региональный рынок?
— Есть три крупных компании, которые обеспечивают местный рынок свежей свининой. Наша компания — одна из них. С достройкой второй очереди нашего нового комплекса в Черняховске и вводом в строй свинокомплекса в Правдинском районе, думаю, будет закрыта потребность в свинине по региону, в том числе и перерабатывающей промышленности.
— Каковы объемы производства компании и сколько из них приходится на новый комплекс в Черняховске?
— Комплекс в Гусеве производит 85 тысяч голов в год. Первая очередь нового комплекса даст увеличение на 36 тысяч голов в год, а после запуска откормочника выйдем на полную мощность — до 85 тысяч голов. В целом это даст удвоение объемов производства — до 170 тысяч голов «бекона».
— Завершение первой очереди нового комплекса — ваше главное достижение уходящего года?
— Да. В момент резкого спада инвестиционной активности и остановки производств по стране нам удалось начать и завершить строительство первой очереди. Сейчас начали вторую, освоили 15% и остановились из-за наступления холодов. Завершим в октябре 2018 года.
— Какие еще планы на 2018 год?
— Мы начали проектирование холодильника вместимостью 3 тысячи тонн в поселке Низовье. В следующем году запланировано расширение бойни до 800 голов в смену. Закупили оборудование и начали проектирование цеха в Гусевском районе по производству мясо-костной муки, она будет использоваться в изготовлении комбикормов. Заканчиваем строительство элеватора на 8 тысяч тонн в Гусевском районе. Плюс к тому — собираемся строить новый комбикормовый завод.
— Чем вызвана необходимость строительства нового холодильника?
— Близостью к Калининграду, он будет расположен в 7 километрах от мотеля «Балтика». Мы тем самым оптимизируем свою логистику, этот холодильник станет перевалочной базой для снабжения Калининграда. Там будет отпускаться мясо как оптовикам, так и любому желающему по оптовой цене. Сегодня это 125 рублей за килограмм полутуши.
— Вы планируете сделать ставку на розничного потребителя?
— У нас есть сеть собственных магазинов и палаток, куда мы поставляем мясо. Но ставку на них мы не делаем. Просто я считаю, что бизнес должен нести социальную ответственность. Есть разные слои населения с разными доходами.
— Что вам даст новый комбикормовый завод?
— Снижение себестоимости. Когда мы начинали бизнес, доходы были другими. Сейчас движемся к европейской модели, где доходность не выше 5–10%. Именно поэтому у нас свои комбикорма, убойные цеха — это делает себестоимость минимальной.
— Это требует инвестиций, которые нужно будет «отбивать».
— Наши подсчеты говорят, что это окупится. Если и не при нашей жизни, то у наших детей.
— Высока ли конкуренция на этом рынке?
— Очень высока. Спрос становится меньше из-за кризиса. При этом у производителей поголовье увеличивается, то есть предложение растет. Обеспеченность мясом сегодня — 90%. На местный рынок рвутся и российские производители. Огромные федеральные агрохолдинги могут себе позволить работать на пределе доходности.
— Вы собираетесь поставлять в «большую» Россию?
— Раньше были туда поставки, но два года назад по личной просьбе губернатора мы переключились полностью на местный рынок. Сейчас в основном торгуем в регионе и с запуском второй линии нового комплекса частично перейдем и на Россию. Есть наметки сделать в Москве базу для реализации нашей продукции.
— Какие основные проблемы отрасли вы можете назвать?
— Основная проблема — африканская чума свиней. Сегодня в области уже 17 подтвержденных случаев заражения. Болезнь эту просто так не уничтожить, вакцины против нее нет. В Испании эпидемия длилась 30 лет. Известно, что региональные власти принимают меры: отстреливают диких свиней, выкупили 300 голов в районах, где возникла угроза.
— Что означает «выкупили»?
— В случае если недалеко от нашего хозяйства будет зафиксирована вспышка АЧС, нам могут предписать пустить всех наших свиней под нож. Областной бюджет будет обязан компенсировать эти потери из расчета 140 рублей за килограмм живого веса. С одной стороны, это удар по бюджету, а с другой — остановка нашего бизнеса на год. К тому же на нас лягут затраты на утилизацию животных. Не хотелось бы, чтобы такое произошло.
— Планируется ли расширение вашего бизнеса после окончания второй очереди строительства комплекса?
— Увеличивать поголовье мы больше не планируем. Будем работать в других направлениях: скорее всего, займемся более глубокой переработкой продукции — производством колбасы, полуфабрикатов. Но это пока в планах, конкретные направления еще предстоит просчитать и выбрать.
— Как вы можете охарактеризовать региональный рынок?
— Есть три крупных компании, которые обеспечивают местный рынок свежей свининой. Наша компания — одна из них. С достройкой второй очереди нашего нового комплекса в Черняховске и вводом в строй свинокомплекса в Правдинском районе, думаю, будет закрыта потребность в свинине по региону, в том числе и перерабатывающей промышленности.
— Каковы объемы производства компании и сколько из них приходится на новый комплекс в Черняховске?
— Комплекс в Гусеве производит 85 тысяч голов в год. Первая очередь нового комплекса даст увеличение на 36 тысяч голов в год, а после запуска откормочника выйдем на полную мощность — до 85 тысяч голов. В целом это даст удвоение объемов производства — до 170 тысяч голов «бекона».
— Завершение первой очереди нового комплекса — ваше главное достижение уходящего года?
— Да. В момент резкого спада инвестиционной активности и остановки производств по стране нам удалось начать и завершить строительство первой очереди. Сейчас начали вторую, освоили 15% и остановились из-за наступления холодов. Завершим в октябре 2018 года.
— Какие еще планы на 2018 год?
— Мы начали проектирование холодильника вместимостью 3 тысячи тонн в поселке Низовье. В следующем году запланировано расширение бойни до 800 голов в смену. Закупили оборудование и начали проектирование цеха в Гусевском районе по производству мясо-костной муки, она будет использоваться в изготовлении комбикормов. Заканчиваем строительство элеватора на 8 тысяч тонн в Гусевском районе. Плюс к тому — собираемся строить новый комбикормовый завод.
— Чем вызвана необходимость строительства нового холодильника?
— Близостью к Калининграду, он будет расположен в 7 километрах от мотеля «Балтика». Мы тем самым оптимизируем свою логистику, этот холодильник станет перевалочной базой для снабжения Калининграда. Там будет отпускаться мясо как оптовикам, так и любому желающему по оптовой цене. Сегодня это 125 рублей за килограмм полутуши.
— Вы планируете сделать ставку на розничного потребителя?
— У нас есть сеть собственных магазинов и палаток, куда мы поставляем мясо. Но ставку на них мы не делаем. Просто я считаю, что бизнес должен нести социальную ответственность. Есть разные слои населения с разными доходами.
— Что вам даст новый комбикормовый завод?
— Снижение себестоимости. Когда мы начинали бизнес, доходы были другими. Сейчас движемся к европейской модели, где доходность не выше 5–10%. Именно поэтому у нас свои комбикорма, убойные цеха — это делает себестоимость минимальной.
— Это требует инвестиций, которые нужно будет «отбивать».
— Наши подсчеты говорят, что это окупится. Если и не при нашей жизни, то у наших детей.
— Высока ли конкуренция на этом рынке?
— Очень высока. Спрос становится меньше из-за кризиса. При этом у производителей поголовье увеличивается, то есть предложение растет. Обеспеченность мясом сегодня — 90%. На местный рынок рвутся и российские производители. Огромные федеральные агрохолдинги могут себе позволить работать на пределе доходности.
— Вы собираетесь поставлять в «большую» Россию?
— Раньше были туда поставки, но два года назад по личной просьбе губернатора мы переключились полностью на местный рынок. Сейчас в основном торгуем в регионе и с запуском второй линии нового комплекса частично перейдем и на Россию. Есть наметки сделать в Москве базу для реализации нашей продукции.
— Какие основные проблемы отрасли вы можете назвать?
— Основная проблема — африканская чума свиней. Сегодня в области уже 17 подтвержденных случаев заражения. Болезнь эту просто так не уничтожить, вакцины против нее нет. В Испании эпидемия длилась 30 лет. Известно, что региональные власти принимают меры: отстреливают диких свиней, выкупили 300 голов в районах, где возникла угроза.
— Что означает «выкупили»?
— В случае если недалеко от нашего хозяйства будет зафиксирована вспышка АЧС, нам могут предписать пустить всех наших свиней под нож. Областной бюджет будет обязан компенсировать эти потери из расчета 140 рублей за килограмм живого веса. С одной стороны, это удар по бюджету, а с другой — остановка нашего бизнеса на год. К тому же на нас лягут затраты на утилизацию животных. Не хотелось бы, чтобы такое произошло.
— Планируется ли расширение вашего бизнеса после окончания второй очереди строительства комплекса?
— Увеличивать поголовье мы больше не планируем. Будем работать в других направлениях: скорее всего, займемся более глубокой переработкой продукции — производством колбасы, полуфабрикатов. Но это пока в планах, конкретные направления еще предстоит просчитать и выбрать.
Автор: Маргарита Башилова (РБК Калининград)
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