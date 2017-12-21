Городская администрация повторно пытается продать здание на улице Московской, 40
17 январь 2018, 19:42
Городская администрация повторно пытается продать здание на улице Московской, 40. Предыдущие торги, которые по всей видимости не состоялись, проходили 21 декабря 2017 года.Теги: аукцион
Общая площадь здания составляет 952,5 кв.м.. Площадь земельного участка, на котором оно расположено, 1617 кв.м..
Здание состоит в перечне выявленных объектов культурного наследия: «Дом жилой, нач. ХХ века». Объект подлежит государственной охране в соответствии с Уведомлением о необходимости соблюдения собственником здания законодательства об объектах культурного наследия, выданным службой государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Калининградской области.
Начальная цена продажи объекта составляет 9 920 600 рублей.
Заявки принимаются до 14 февраля, аукцион состоится 20 февраля.
Подробнее об аукционе на сайте администрации.
Общая площадь здания составляет 952,5 кв.м.. Площадь земельного участка, на котором оно расположено, 1617 кв.м..
Здание состоит в перечне выявленных объектов культурного наследия: «Дом жилой, нач. ХХ века». Объект подлежит государственной охране в соответствии с Уведомлением о необходимости соблюдения собственником здания законодательства об объектах культурного наследия, выданным службой государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Калининградской области.
Начальная цена продажи объекта составляет 9 920 600 рублей.
Заявки принимаются до 14 февраля, аукцион состоится 20 февраля.
Подробнее об аукционе на сайте администрации.
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