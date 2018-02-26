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Информационный сайт города Гусева

Попытка номер три: городская администрация не оставляет надежд продать здание на улице Московской, 40

26 февраля 2018, 19:33
Попытка номер три: городская администрация не оставляет надежд продать здание на улице Московской, 40
Городская администрация уже третий раз проводит аукцион по продаже нежилого здания на улице Московской, 40.

Общая площадь здания составляет 952,5 кв.м.. Площадь земельного участка, на котором оно расположено, 1617 кв.м..

Здание состоит в перечне выявленных объектов культурного наследия: «Дом жилой, нач. ХХ века». Объект подлежит государственной охране в соответствии с Уведомлением о необходимости соблюдения собственником здания законодательства об объектах культурного наследия, выданным службой государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Калининградской области.

Начальная цена продажи объекта остается неизменной и составляет 9 920 600 рублей. Заявки принимаются до 22 марта, аукцион состоится 29 марта. Подробнее о продаже здания можно посмотреть на сайте городской администрации.

Предыдущие попытки продать здание предпринимались в конце прошлого года и феврале этого года. Не так давно в целях безопасности вход в подъезд этого здания закрыли металлическими ограждениями, а на стене разместили строительную сетку, защищающую от возможного падения элементов фасада.
аукцион
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Гость Андрей
# 1Гость Андрей
Бог троицу любит. Может, наконец, удастся...
Вчера, 20:21   ЦитироватьОтветить0
Вова
# 2Вова
2ую терапию продали за 7мил. А развал за 40мил. У Михайлова совести уже. Нет. Отдайте за 1руб. Тому кто терапию купил.
Вчера, 22:38   ЦитироватьОтветить2

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