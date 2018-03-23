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Информационный сайт города Гусева

«Пранкор» переводит Калининградскую область на энергоэффективное уличное освещение

23 марта 2018, 16:02
«Пранкор» переводит Калининградскую область на энергоэффективное уличное освещение
В Калининградской области стартовала программа модернизации уличного освещения: газоразрядные лампы заменяют на современные энергоэффективные светодиодные светильники. Работы уже ведутся в Гусеве, Озерске, Немане и Зеленоградске. До конца 2018 года производитель продукции — завод «Пранкор» (в составе инновационного кластера «Технополис GS», г. Гусев Калининградской обл.) — установит в регионе более 4000 светильников для уличного освещения.

Срок службы новых энергоэффективных светодиодных светильников, производимых «Пранкором», в пять раз больше по сравнению с установленными ранее устаревшими газоразрядными лампами. Модернизация уличного освещения Калининградской области позволит снизить расход электроэнергии не менее, чем на 40%, а также сократить затраты на обслуживание примерно в 5 раз.

Светодиоды мгновенно и ярко разгораются, а также позволяют регулировать световой поток в зависимости от общей освещенности, в том числе программными методами. В перспективе их легко можно будет интегрировать с системами «умного города». Низкий уровень пульсации и эффективное распределение светового потока обеспечивают равномерное освещение улицы для комфорта и безопасности человека. При производстве продукции «Пранкор» применяет LED-драйверы — современные электронные блоки питания с высоким уровнем защиты, которые обеспечивают стабильную работу светильника и долгий срок службы диодов.

«Сегодня „Пранкор“ является лидером в производстве светодиодных светильников в Калининградской области. Производственные мощности завода позволяют ежемесячно выпускать 10 000 единиц такой продукции. Мы рады, что модернизацию уличного освещения Калининградской области доверили именно нам, выбрав российские светильники, произведенные в этом же регионе. У заказчиков есть возможность познакомиться с производством, убедиться в качестве продуктов, которое соответствует международным стандартам», — прокомментировал генеральный директор «Пранкора» Сергей Иванович Захаров.
Технополис GS освещение
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ЭКОНОМИСТ
# 1ЭКОНОМИСТ
Только стоимость этих светильников наерняка дороже чем производимых России в Спб.
Сегодня, 19:32   ЦитироватьОтветить0
Аркадиуш
# 2Аркадиуш
Цитата: ЭКОНОМИСТ
Только стоимость этих светильников наерняка дороже чем производимых России в Спб.

конечно дороже
Сегодня, 20:39   ЦитироватьОтветить0

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