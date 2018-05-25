GS Group создал полностью российскую инновационную систему накопления электроэнергии

25 мая 2018, 12:32

Холдинг GS Group выходит на рынок решений для электроэнергетики с портфелем продуктов под брендом GS Electric. Флагманский продукт нового направления бизнеса — суперконденсатор на базе собственных инновационных разработок, произведенный из российских компонентов, — и другие компетенции в области электроэнергетики холдинг представил на Петербургском Международном Экономическом Форуме 2018.



Суперконденсаторы — системы накопления электроэнергии, которые, в отличие от электрохимических аккумуляторов, практически мгновенно заряжаются и отдают электроэнергию, кратковременно компенсируя мощности в десятки мегаватт, а также работают в более широком диапазоне температур без обслуживания и замены в течение всего срока службы — не менее 15 лет.



GS Group разрабатывает и производит суперконденсаторы под брендом GS Electric с двойным электрическим слоем в инновационном кластере «Технополис GS» (инвестиционный проект холдинга в г. Гусеве Калининградской обл.). Это устройство — результат многолетних научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятия «Наноуглеродные материалы» («НУМ») в составе «Технополиса GS». GS Group уже инвестировал в разработку технологий, лежащих в основе устройства, более 200 миллионов рублей. По сравнению с другими суперконденсаторами, представленными на отечественном рынке, скорость отдачи энергии устройств под брендом GS Electric — 0,3 секунды — в 3,5 раза выше. Это достигается благодаря ноу-хау предприятия «НУМ»: в основе суперконденсаторов — уникальный наноуглеродный материал в виде углеродной ткани. Инновационная разработка позволяет аккумулировать больший заряд электроэнергии по сравнению с аналогичными устройствами, в которых применяется углеродный порошок. Первые образцы суперконденсаторов GS Electric могут обеспечивать кратковременные токовые значения в диапазоне до 700 Ампер.



Все компоненты суперконденсаторов разрабатываются и производятся в России из отечественного сырья и имеют невысокую себестоимость.



В конструкции суперконденсаторов GS Electric используются водные электролиты — экологичные, пожаро- и взрывобезопасные — в отличие от органических, которые применяются в большинстве представленных на мировом рынке устройств. Благодаря этому суперконденсаторы безопасны для здоровья людей и окружающей среды: их можно использовать в людных местах, в том числе в учреждениях здравоохранения, пассажирском и коммерческом транспорте.



Среди потенциальных заказчиков суперконденсаторов GS Electric — производители электрического и гибридного транспорта, предприятия, использующие источники аварийного и бесперебойного питания (больницы, телекоммуникационные компании), домохозяйства и социальные объекты. Устройства востребованы у производителей систем электрогенерации на базе возобновляемых источников энергии, генерирующих компаний, а также электросетевых организаций для выравнивания графиков нагрузки потребителей электроэнергии. Большой потенциал — у сегмента электрического и гибридного транспорта.



«Мы рады представить на рынке наработанные за несколько лет компетенции в области электроэнергетики. Новый бренд GS Electric объединит инновационные разработки GS Group в сфере накопления и сохранения электрической энергии, а также системы внутреннего и уличного освещения, которые производит завод „Пранкор“ (в составе „Технополиса GS“), и другие смежные направления. В течение двух лет мы запустим в „Технополисе GS“ опытное мелкосерийное производство линейки суперконденсаторов GS Electric различной емкости и назначения, а также сопутствующего оборудования (зарядных устройств в разных форм-факторах, адаптеров и прочего). Для коммерциализации нового направления бизнеса GS Group готов инвестировать в партнерские проекты с предприятиями, развивающими технологии и производящими оборудование на основе суперконденсаторов и другие смежные решения», — рассказал директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков.



По оценке Минэнерго России, объем российского рынка систем хранения энергии к 2026 году составит около 84 млрд руб. в год, из них, по данным аналитического центра GS Group, не менее 4,3 млрд руб. будут приходиться только на сегмент суперконденсаторов.

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