Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / GS Group создал полностью российскую инновационную систему накопления электроэнергии
Информационный сайт города Гусева

GS Group создал полностью российскую инновационную систему накопления электроэнергии

25 мая 2018, 12:32
GS Group создал полностью российскую инновационную систему накопления электроэнергии
Холдинг GS Group выходит на рынок решений для электроэнергетики с портфелем продуктов под брендом GS Electric. Флагманский продукт нового направления бизнеса — суперконденсатор на базе собственных инновационных разработок, произведенный из российских компонентов, — и другие компетенции в области электроэнергетики холдинг представил на Петербургском Международном Экономическом Форуме 2018.

Суперконденсаторы — системы накопления электроэнергии, которые, в отличие от электрохимических аккумуляторов, практически мгновенно заряжаются и отдают электроэнергию, кратковременно компенсируя мощности в десятки мегаватт, а также работают в более широком диапазоне температур без обслуживания и замены в течение всего срока службы — не менее 15 лет.

GS Group разрабатывает и производит суперконденсаторы под брендом GS Electric с двойным электрическим слоем в инновационном кластере «Технополис GS» (инвестиционный проект холдинга в г. Гусеве Калининградской обл.). Это устройство — результат многолетних научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятия «Наноуглеродные материалы» («НУМ») в составе «Технополиса GS». GS Group уже инвестировал в разработку технологий, лежащих в основе устройства, более 200 миллионов рублей. По сравнению с другими суперконденсаторами, представленными на отечественном рынке, скорость отдачи энергии устройств под брендом GS Electric — 0,3 секунды — в 3,5 раза выше. Это достигается благодаря ноу-хау предприятия «НУМ»: в основе суперконденсаторов — уникальный наноуглеродный материал в виде углеродной ткани. Инновационная разработка позволяет аккумулировать больший заряд электроэнергии по сравнению с аналогичными устройствами, в которых применяется углеродный порошок. Первые образцы суперконденсаторов GS Electric могут обеспечивать кратковременные токовые значения в диапазоне до 700 Ампер.

Все компоненты суперконденсаторов разрабатываются и производятся в России из отечественного сырья и имеют невысокую себестоимость.

В конструкции суперконденсаторов GS Electric используются водные электролиты — экологичные, пожаро- и взрывобезопасные — в отличие от органических, которые применяются в большинстве представленных на мировом рынке устройств. Благодаря этому суперконденсаторы безопасны для здоровья людей и окружающей среды: их можно использовать в людных местах, в том числе в учреждениях здравоохранения, пассажирском и коммерческом транспорте.

Среди потенциальных заказчиков суперконденсаторов GS Electric — производители электрического и гибридного транспорта, предприятия, использующие источники аварийного и бесперебойного питания (больницы, телекоммуникационные компании), домохозяйства и социальные объекты. Устройства востребованы у производителей систем электрогенерации на базе возобновляемых источников энергии, генерирующих компаний, а также электросетевых организаций для выравнивания графиков нагрузки потребителей электроэнергии. Большой потенциал — у сегмента электрического и гибридного транспорта.

«Мы рады представить на рынке наработанные за несколько лет компетенции в области электроэнергетики. Новый бренд GS Electric объединит инновационные разработки GS Group в сфере накопления и сохранения электрической энергии, а также системы внутреннего и уличного освещения, которые производит завод „Пранкор“ (в составе „Технополиса GS“), и другие смежные направления. В течение двух лет мы запустим в „Технополисе GS“ опытное мелкосерийное производство линейки суперконденсаторов GS Electric различной емкости и назначения, а также сопутствующего оборудования (зарядных устройств в разных форм-факторах, адаптеров и прочего). Для коммерциализации нового направления бизнеса GS Group готов инвестировать в партнерские проекты с предприятиями, развивающими технологии и производящими оборудование на основе суперконденсаторов и другие смежные решения», — рассказал директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков.

По оценке Минэнерго России, объем российского рынка систем хранения энергии к 2026 году составит около 84 млрд руб. в год, из них, по данным аналитического центра GS Group, не менее 4,3 млрд руб. будут приходиться только на сегмент суперконденсаторов.
Технополис GS производство
103 просмотра
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Итоги деятельности холдинга GS Group за 2013 год
Итоги деятельности холдинга GS Group за 2013 год
Новый центр GS Labs в «Технополисе GS» обеспечит 200 высокооплачиваемых рабочих мест для Калининградской области
Новый центр GS Labs в «Технополисе GS» обеспечит 200 высокооплачиваемых рабочих мест для Калининградской области
Возможности контрактного производства «Технополиса GS» заинтересовали участников «Новой электроники 2015»
Возможности контрактного производства «Технополиса GS» заинтересовали участников «Новой электроники 2015»
Компания «Фулджи» обеспечит рост контрактного производства электроники в «Технополисе GS»
Компания «Фулджи» обеспечит рост контрактного производства электроники в «Технополисе GS»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona