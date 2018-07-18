«ДолговГрупп» планирует запустить в Гусеве крупнейший в области зернохранилищный комплекс

18 июля 2018, 14:50

Крупнейший агрохолдинг Калининградской области инвестировал более 56 млн рублей в покупку собственных вагонов-зерновозов, а также цистерн для перевозки рапсового масла. Об этом рассказали в пресс-службе агрохолдинга «ДолговГрупп».



Первые 10 зерновозов повышенной вместимости (до 120 кубов каждый) прибыли на станцию в Нестерове в четверг, 5 июля.



Агрохолдинг «ДолговГрупп» стал второй крупной компанией в аграрном секторе региона, которая обзавелась собственными подвижными составами. По мнению руководства холдинга, это решение позволит не зависеть от многих факторов, повышающих итоговую цену на зерно, и решит острый вопрос с дефицитом вагонов в сезон сбора урожая.



«Мы планируем запустить самый крупный в Калининградской области зернохранилищный комплекс в г. Гусеве, на 130 тысяч тонн зерна, — рассказал совладелец агрохолдинга Дмитрий Долгов. — Этот мощный элеватор имеет собственные железнодорожные пути. Учитывая последние тенденции по увеличению налоговых нагрузок на производителей, астрономический взлет цен на бензин, а также введение системы „Платон“, логистические затраты компании выросли в разы. И поэтому вполне закономерно сегодня встал вопрос о приобретении собственного железнодорожного транспорта. К тому же это позволит компании-производителю не зависеть ни от наценок экспедиторов, ни испытывать проблемы с нехваткой вагонов в сезон сбора урожая».



Руководитель холдинга отмечает, что использование железнодорожного транспорта при перевозке зерна, жмыха и рапсового масла из Калининградской области позволит также в полной мере реализовать наказ президента Владимира Путина об увеличении экспортной ориентированности российских предприятий и значительно повысить объемы поставок.



«В экспортном направлении мы сократим логистические затраты практически в два раза, — утверждает Дмитрий Долгов. — Приобретение железнодорожных вагонов агрохолдингом позволяет быстро перевезти зерно, жмых или масло из Калининграда в соседние страны, а затем — и по всему миру. Низкие логистические затраты позволят „ДолговГрупп“ увеличить конкурентоспособность как на российском, так и на экспортном рынке».



Отметим, что после обкатки и тестирования новых вагонов «ДолговГрупп», они будут приписаны к элеватору в Гусеве. В перспективе компания планирует увеличить подвижной состав холдинга еще на 40-50 дополнительных вагонов.

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