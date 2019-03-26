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На время ремонта центра города изменяется схема движения городских автобусов

26 марта 2019, 16:38
На время ремонта центра города изменяется схема движения городских автобусов
Вниманию гусевцев и гостей города пользующихся общественным транспортом. На время ремонта центра города изменяется схема движения и остановки городских автобусов.

Так автобус, следующий по маршруту № 1 «пос. Липово — пос. Фурманово» будет двигаться по ул. Железнодорожной, потом повернет на ул. Победы, с нее завернет на ул. Зои Космодемьянской, потом осуществит поворот на ул. Тимирязева, откуда завернет на ул. Профсоюзную и выедет на ул. Школьную. Далее на перекрестке с пр-том Ленина он повернет налево и проследует до ул. Толстого. Свернет направо до улицы Ломоносова. Проехав по Ломоносова до ул. Почтовой, он свернет налево и поедет до перекрестка с проспектом Ленина, где он повернет направо и проследует в поселок Фурманово. Там он развернется и поедет в обратном направлении. Следуя по проспекту Ленина, он повернет налево на ул. Пушкина, по которой проедет до перекрестка с ул. Саперной. Затем повернет на ул. Саперную и выедет на ул. Толстого, откуда направо и на пр-кт Ленина.

Вместо городской площади автобус маршрута № 1 следующий из Липово будет осуществлять остановки на ул. Зои Космодемьянской, на проспекте Ленина возле дома № 23 и на улице Почтовой. Следуя из поселка Фурманово по проспекту Ленина, вместо городской площади автобус остановится возле Военного комиссариата (Военкомат). Следующая остановка будет возле дома № 50 по пр-ту Ленина (Собес). Затем он остановится на ул. Зои Космодемьянской возле памятника Штыковая атака. И далее по старой схеме движения.

Автобусы следующие по маршрутам № 2 и № 5 «ул. Луговая — пос. Северный» следуя по ул. Победы завернет на ул. Зои Космодемьянской. С нее он повернее на ул. Тимирязева, откуда завернет на ул. Профсоюзную и выедет на ул. Школьную, по которой поедет до перекрестка с пр-том Ленина. Там он также повернет налево и проследует до ул. Толстого. Свернет направо до улицы Ломоносова. Проехав по Ломоносова до перекрестка с ул. Московской, он свернет направо и поедет обычным маршрутом.

Вместо остановки на городской площади, автобус следуя с ул. Луговой будет останавливаться на ул. Зои Космодемьянской и на проспекте Ленина возле дома № 23. Возвращаясь из пос. Северного он остановится возле дома № 50 по проспекту Ленина (Собес) и на ул. Зои Космодемьянской возле памятника Штыковая атака.

Движение по маршрутам № 3 и № 4 «пос. Первомайское — ул. Лесная» тоже претерпело небольшое изменения. Теперь следуя по проспекту Ленина из пос. Первомайское, автобус свернет налево на ул. Школьную. На перекрестке с ул. Зои Космодемьянской он повернет направо и проследует до ул. Победы. По улице Победы он поедет по обычному маршруту. Следуя с ул. Лесной он на перекрестке ул. Победы и ул. Зоу. Космодемьянской завернет направо. Проехав по ул. Зои Космодемьянской, осуществит поворот на ул. Тимирязева, откуда завернет на ул. Профсоюзную и выедет на ул. Школьную. На перекрестке ул. Школьная и пр-т Ленина он повернет направо и поедет обычным маршрутом.

Из маршрута полностью исключена остановки возле № 23 и № 50 по пр-ту Ленина. Вместо них автобус будет останавливаться на ул. Зои Космодемьянской.

Все новые остановочные пункты оснащены знаками «Остановка автобусов».

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Администрация Гусевского городского округа
автоколонна автоперевозки расписание
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# 1Зритель
Ну хоть бы написали, где примерно эти новые остановки!  Бегать по улицам и искать знаки?! 
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