Управление по внутренней политике регионального правительства подвело итоги конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Калининградской области в 2019 году.
Общественная организация ветеранов войны, труда военной службы и правоохранительных органов города Гусева Калининградской области вошла в список победителей. Размер субсидии составит 300 тысяч рублей.
С полным списком победителем можно ознакомиться на сайте некоммерческих организаций Калининградской области.
Гусевская организация ветеранов вошла в список победителей на получение субсидии
9 июля 2019, 17:41субсидии ветераны
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