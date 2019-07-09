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Гусевская организация ветеранов вошла в список победителей на получение субсидии

9 июля 2019, 17:41
Управление по внутренней политике регионального правительства подвело итоги конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Калининградской области в 2019 году.

Общественная организация ветеранов войны, труда военной службы и правоохранительных органов города Гусева Калининградской области вошла в список победителей. Размер субсидии составит 300 тысяч рублей.

С полным списком победителем можно ознакомиться на сайте некоммерческих организаций Калининградской области.
субсидии ветераны
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