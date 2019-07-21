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В Гусеве планируют открыть производство светодиодных светильников

21 июля 2019, 19:58
В Гусеве планируют открыть производство светодиодных светильников
Министерство экономического развития и торговли Калининградской области (администрация Особой экономической зоны) зарегистрировало трёх новых резидентов Особой экономической зоны. Об этом рассказывает «Русский Запад».

ООО «Феникс Ингредиентс» задекларировало инвестиции в объёме 86,6 млн рублей. Компания планирует создать 85 рабочих мест и производить комплексные пищевые добавки. По данным kartoteka.ru, единственным участником фирмы выступает АО «Феникс Энгредьён» из Швейцарии.

ООО «Сферра» планирует создать в Гусеве 72 рабочих места, проинвестировав 50 млн рублей в производство светодиодных светильников и системы управления для «Умных городов». По данным kartoteka.ru, компания принадлежит директору Андрею Соколову (50%) и Михаилу Осьмакову.

ООО «Лекрой» планирует вложить в Калининграде 57,5 млн рублей в создание производства домашней обуви с 70 новыми рабочими местами. Предприятие основано в апреле 2019 года и принадлежит генеральному директору Елене Степановой.
производство
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А
# 1Андрей (не Петрович)
Производство светильников планировали наладить ещё в мае на Микродвигателе.
Вчера, 21:27   ЦитироватьОтветить
00
С
# 2Саня
это предприятие GS и зарегистировано по их адресу. Светильники собирают уже давно, просто понадобилась новая "промакашка" для льгот.
Вчера, 22:18   ЦитироватьОтветить
00

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