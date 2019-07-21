Министерство экономического развития и торговли Калининградской области (администрация Особой экономической зоны) зарегистрировало трёх новых резидентов Особой экономической зоны. Об этом рассказывает «Русский Запад».
ООО «Феникс Ингредиентс» задекларировало инвестиции в объёме 86,6 млн рублей. Компания планирует создать 85 рабочих мест и производить комплексные пищевые добавки. По данным kartoteka.ru, единственным участником фирмы выступает АО «Феникс Энгредьён» из Швейцарии.
ООО «Сферра» планирует создать в Гусеве 72 рабочих места, проинвестировав 50 млн рублей в производство светодиодных светильников и системы управления для «Умных городов». По данным kartoteka.ru, компания принадлежит директору Андрею Соколову (50%) и Михаилу Осьмакову.
ООО «Лекрой» планирует вложить в Калининграде 57,5 млн рублей в создание производства домашней обуви с 70 новыми рабочими местами. Предприятие основано в апреле 2019 года и принадлежит генеральному директору Елене Степановой.
В Гусеве планируют открыть производство светодиодных светильников
21 июля 2019, 19:58
производство
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