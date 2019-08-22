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GS Group на 10 % увеличил мощности производства электроники в Калининградской области

22 августа 2019, 15:03
GS Group на 10 % увеличил мощности производства электроники в Калининградской области
GS Group объявляет о запуске на АО «НПО «ЦТС» (в составе инновационного кластера «Технополис GS», г. Гусев Калининградской обл.) еще одной производственной линии поверхностного монтажа электронных компонентов на плату. Теперь предприятие способно выпускать до 1 440 000 устройств в месяц с уменьшением минимальной партии до 500 единиц.

На сегодняшний день на «ЦТС» работают 5 автоматических линий поверхностного монтажа: 3 линии Fuji, каждая из 14 модулей, линии Assembleon и Yamaha с суммарной производительностью более 929 тысяч компонентов в час. На предприятии также работают 6 линий ручной установки THD с суммарной производительностью 85 000 компонентов в час. Выводной монтаж осуществляется на автоматах-установщиках AXIAL RADIAL THD. Благодаря вводу в эксплуатацию пятой линии Yamaha мощности предприятия выросла на 10%. Инвестиции в расширение производства превысили 30 млн рублей.

«Наше предприятие обладает современным оборудованием, позволяющим быстро переключать производство с одного продукта на другой и проводить четырехуровневый контроль качества. Запуск пятой линии поверхностного монтажа по технологии SMT позволил снизить объем минимальной партии почти вдвое: теперь мы готовы производить электронику небольшими партиями от 500 шт. Это позволит не только привлечь новые контракты, но и сделать процесс довыпуска продукции для существующих заказчиков значительно более комфортным. Благодаря новому оборудованию мы значительно сократим издержки на перенастройку производственных линий», — отметил коммерческий директор «ЦТС» Сергей Репка.

Производство «ЦТС» высоко автоматизировано и сверхпроизводительно. За сутки с конвейера сходит до 16 тысяч сложных изделий. Номенклатура выпускаемой продукции очень разнообразна. Помимо цифровых телевизионных приставок на мощностях предприятия выпускаются компьютерные материнские платы, собираются твердотельные накопители, электронные счетчики и многое другое.
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