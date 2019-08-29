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В Гусеве прошло заседание рабочей группы по развитию муниципалитетов Калининградской области

29 августа 2019, 00:34
В Гусеве прошло заседание рабочей группы по развитию муниципалитетов Калининградской области
28 августа в здании Детско-юношеского центра состоялось заседание рабочей группы по созданию плана мероприятий развития муниципальных образований в центральной и восточной частей Калининградской области, рассказали в пресс-службе администрации округа. В ходе заседания глава администрации округа Александр Китаев рассказал о возможных перспективах и трудностях развития экономики нашего района.

В состав рабочей группы вошли: министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков, председатель постоянного комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и Регламенту, член постоянного комитета по бюджету, налогам и финансам Калининградской областной думы Сергей Юспин, глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев, главы 10 восточных муниципалитетов, представители регионального правительства, руководители учебных заведений Гусева, а также приглашенные эксперты.

Подводя итоги встречи руководитель рабочей группы вице-премьер Гарри Гольдман поручил главам и кабинету министров регионального Правительства подготовить предложения по развитию муниципалитетов востока области.

По завершению заседания члены рабочей комиссии провели встречу с предпринимателями Гусевского городского округа. В ходе встречи предприниматели задавали вопросы, рассказали о существующих трудностях в сфере предпринимательства. По всем вопросам были даны необходимые разъяснения и поручения профильным министрам.
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