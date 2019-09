«Первая картонажная фабрика» получила международный сертификат пищевой безопасности 2 сентября 2019, 11:33

ООО «Первая картонажная фабрика» (в составе инновационного кластера «Технополис GS», г. Гусев Калининградской обл.) объявляет о получении сертификата системы менеджмента пищевой безопасности FSSC 22000 (Food Safety System Certification). Он подтверждает, что система безопасности производства упаковки полностью соответствует общепринятым международным требованиям. Сертификат необходим для реализации продукции «ПКФ» на рынках стран ЕЭС.



Схема сертификации FSSC 22000 признана во всем мире. Она была разработана для сертификации систем менеджмента безопасности пищевых продуктов организаций-участников пищевой цепи поставок, которые производят или перерабатывают животноводческую продукцию, скоропортящиеся овощные продукты, продукцию с большим сроком хранения и другие пищевые ингредиенты, а также упаковку для пищевых продуктов. На сегодняшний день «ПКФ» — единственный производитель картонной упаковки в Калининградской области, имеющий такой сертификат пищевой безопасности.



На подготовку необходимой документации, обучение сотрудников и прохождение аудита у «ПКФ» ушло 8 месяцев. Первым этапом подготовки к сертификации стал диагностический аудит. Вторым — обучение сотрудников предприятия. В лаборатории «Центра сертификации «УралТехСтандарт» были проведены испытания гофроупаковки на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», а в немецкой лаборатории SGS — литой бумажной тары на соответствие требованиям законодательства Германии о пищевых продуктах и продовольственных товарах и регламенту Евросоюза о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Была проведена работа со всеми поставщиками сырья и материалов, а также собраны документы, подтверждающие безопасность сырья для производства упаковки, которая будет непосредственно контактировать с пищевой продукцией. Сертификация FSSC 22000 действительна в течение трех лет.



«Для «ПКФ» вопросы качества и безопасности продукции всегда были в приоритете. Наше предприятие производит продукцию высокого качества и уже имеет сертификат ISO 9001-2015. Получение международной сертификации для пищевой упаковки и запланированная сертификация по технике безопасности и экологической безопасности сделают наше производство максимально привлекательным для зарубежных заказчиков. Нас давно знают в Евросоюзе, и мы продолжим экспансию на этих территориях», — отметил коммерческий директор «ПКФ» Марат Кавеев.



«Первая Картонажная Фабрика» оснащена самым современным оборудованием, позволяющим выпускать продукцию мирового уровня. Компания уже поставляет литую бумажную тару на польские предприятия: Fermy Drobiu Wozniak Sp.z.o.o.; Delta Trade and Production Company Tadeusz Mucha and Partners of a Public Company и Go Fast Daniel Leśniak.