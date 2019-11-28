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Информационный сайт города Гусева

Окружной совет депутатов принял бюджет на 2020 год

28 ноября 2019, 17:37
Окружной совет депутатов принял бюджет на 2020 год
Сегодня окружной Совет депутатов под председательством главы муниципального образования Андрея Гнездилова и при участии главы администрации Александра Китаева принял бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Тем самым завершена многомесячная работа над формированием основного финансового документа нашего округа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

После заседания Александр Китаев поблагодарил депутатов и сотрудников финансового управления администрации за плодотворную работу, благодаря которой бюджет, вопреки сложившейся практике, принят в ноябре, а не в конце декабря.

Оперативное принятие бюджета позволяет администрации уже в этом году начать работы по подготовке проектно-сметной документации и организации конкурсных процедур. Это значит, что в следующем году можно раньше начать работы по благоустройству территории округа, ремонту дорог и инженерных сетей города.

Также в рамках сегодняшнего заседания Совета было одобрено предложение администрации о снижении ставки налога на имущество физических лиц, используемого в предпринимательской деятельности, с 1,5% до 1%, что в значительной степени снизит налоговую нагрузку на предпринимателей, использующих данные объекты.
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# 1Гость Дмитрий
Согласно бюджета с января у работников Администрации вырастут зарплаты, а барин СанСаныч купит себе новую машину представительского класса.
Сегодня, 18:05   ЦитироватьОтветить
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