Гусев получил средства на ремонт Детской школы искусств и школы № 1

Также начальник управления сообщила, что из местного бюджета на эти мероприятия будет выделено еще почти два миллиона рублей. Тамара Бутрим сообщила, что эти средства будут направлены на капитальный ремонт двух зданий МОУ СОШ № 1 и капитальный ремонт тротуаров и площадки во дворе образовательного учреждения. Прежде всего, к началу мая будет обустроена площадка возле школы и установлен бюст Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева, имя которого носит школа. В свою очередь глава администрации Александр Китаев рекомендовал всем службам в кратчайшие сроки завершить подготовительные работы (изготовление смет, прохождение экспертиз, объявление конкурсов и заключение контрактов — прим.ред.) и начать работы уже в конце марта следующего года. Чтобы ремонт здания старшей школы был завершен к началу мая, а младшей школы к 25 мая. Также глава администрации сообщил директору МОУ СОШ № 1 Виктору Левчуку, что администрация изыскивает возможность строительства нового спортивного зала и спортивной площадки на территории школы.
Также Тамара Бутрим проинформировала, что из областного бюджета выделено почти 12 миллионов на капитальный ремонт фасада и концертного зала Детской школы искусств. Начальник управления представила дизайн-проекты фасада здания, концертного зала и обустройство прилегающей территории. Так по задумке главного архитектора города Дима Охрименко, возле здания школы искусств будет располагаться зона «Опен эйр», где будут проходить занятия учащихся школы и подиум-сцена. За зданием будет организована парковка для автомобилей, которая позволит решить проблему с парковками на близлежащих улицах.
Александр Китаев также распорядился в кратчайшие сроки завершить подготовительные работы и начать ремонтно-строительные, которые должны быть завершены к лету 2020 года.
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»