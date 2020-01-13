На содержание трасс в области в зимний период выделили 221,8 млн рублей

Власти Калининградской области готовы выделить 221,8 млн рублей на содержание автомобильных трасс региона в зимний период. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, рассказывает РБК.
Согласно документам, на работы по содержанию Большой окружной дороги власти готовы заплатить 14,9 млн рублей. Подрядчик должен будет обеспечить бесперебойное и безопасное движение. А именно организовать работу ЦУП (диспетчерской службы) и информировать управление дорожного хозяйства Калининградской области о состоянии проезда, погодных условиях и выполненных работах по содержанию участка автомагистрали. В том числе необходимо будет обеспечить функционирование дорожно-патрульной службы, чтобы следить за состоянием автострады и вести журнал ежедневных осмотров. Также исполнитель обязан установить спутниковую систему ГЛОНАСС для мониторинга транспортных средств на машины и механизмы, используемые для зимнего содержания дорог, включая датчики на распределителях противогололедных материалов и плужном оборудовании. Полученная информация должна поступать на сервер заказчика в формате, совместимом с программным обеспечением «Автограф».
Соответствующие работы необходимо провести на трассах Гусевского и Черняховского районов. На эти цели из бюджета области готовы выделить24,5 млн рублей.
Дороже всего региону обойдется содержание трасс Правдинского, Озерского, Нестеровского и Краснознаменского районов и дороги в Багратионовском городском округе, ведущей к границе с Польшей. Власти готовы заплатить подрядчику 65,5 млн рублей. Еще 61,8 млн рублей планируется направить на обслуживание дорог Багратионовского района, расположенных к западу от поселка Новоселово, и Зеленоградского района в западном и восточном направлениях. А также Полесского, Неманского и Славского районов. На обслуживание дорог Гвардейского района, Балтийского района, Гурьевского и Светловского городских округов власти области готовы потратить 54,9 млн рублей.
Компании могут подавать заявки на участие в закупках до 28 ноября 2019 года, победителей планируют определить 29 ноября. Начать работы подрядчики должны будут 1 января 2020 года и закончить 20 декабря того же года.
На содержание трасс в области в зимний период выделили 221,8 млн рублей
13 января 2020, 12:52