Городская администрация опубликовала проект инвестиционного паспорта Гусевского округа

14 июнь 2017, 18:09

Городская администрация опубликовала проект инвестиционного паспорта Гусевского городского округа иего актуальности на сайте администрации.В документе глава администрации обратился к инвесторам, написав что администрация округа уделяет особое внимание созданию условий для привлечения инвесторов и развития инвестиционного процесса, а формирование благоприятного инвестиционного климата является первостепенной стратегической задачей социально-экономического развития., - отметил глава в обращении.Помимо всего прочего, в паспорте рассматриваются следующие перспективные инвестиционные проекты.Целью проекта является создание собственного производства свежей экологически чистой продукции и налаживание дилерской сети по поставкам.Комплекс будет оснащен современным оборудованием с автоматизированными системами управления минеральным питанием и микроклиматом. Планируется выращивание томатов и огурцов на основе малообъемной технологии выращивания.Проект будет реализовываться в два этапа: 1-ый этап – февраль 2017 – декабрь 2019 года. 2-ой этап – февраль 2020 – декабрь 2021 года. Стоимость проекта – 1,5 млрд. рублей.Проект будет реализовываться в два этапа: 1-ый этап – февраль 2017 – декабрь 2019 года. 2-ой этап – февраль 2020 – декабрь 2021 года. Стоимость проекта – 1,5 млрд. рублей.Проект «Восстановление обводного канала русла река Писса в городе Гусеве с устройством регулированного водосбросного сооружения». Сметная стоимость строительства объекта - 63 млн. рублей.Сметная стоимость строительства объекта: «Очистка русла и берегоукрепление реки Писса» - 51 млн. рублей. Работы планируется начать в 2018 году.Администрацией МО «Гусевский городской округ» в 2015-2016 годах проведена работа по переводу неиспользуемого здания Малого зала Дома офицеров по ул. Артиллерийская, 2 из федеральной собственности в муниципальную. «Здание офицерского казино» является объектом культурного наследия 19 векаВ 2016 году разработана концепция реконструкции здания под ЗАГС с двумя залами для торжественных церемоний бракосочетания, что позволит поднять процедуру регистрации гражданского состояния на более высокий, торжественный уровень и привлечет граждан, вступающих в брак, из соседних муниципалитетов. Также в этом здании планируется разместить отделение технического моделирования и робототехники, отделение спортивно – бальных танцев детско –юношеского центра и совет ветеранов.Для содействия развитию малого бизнеса и улучшению инвестиционной привлекательности округа определена инвестиционная площадка - торговая зона «Улица мастеров» между променадом и ул. З. Космодемьянской. Это позволит увеличить количество туристов, и поддержит малый бизнес.Муниципалитет проводит работу по сохранению архитектурных памятников зодчества, являющихся визитной карточкой нашего города. Одним из таких памятников является здание бывшего Народного банка по ул. Толстого, 2. Разработана проектная документация на реставрацию и ремонт здания. Его планируется реконструировать под многофункциональный центр культуры, где смогут разместиться центральная библиотека, и появятся новые творческие кружки для детей и молодежи нашего округа.Данное здание также будет являться украшением центральной части города, и создаст неповторимую атмосферу городской среды.Спроектированы и выданы разрешение на строительство двух торговых центров по ул. Московской с большой парковочной зоной. Запланировано строительство крупного торгового центра строительных материалов. На 2018 год запланирован ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного комплекса с кинозалами. Общая площадь застраиваемой территории более 50 000 м. кв. Объем инвестиций более 200 млн. руб.Гусев приглашает инвесторов для реализации проекта по строительству многоуровневой парковки. Появление такого объекта позволит уменьшить транспортную нагрузку в центре города Гусева.Сформирован участок площадью 826 кв. м. в центре города в районе улиц Пушкина и Саперная. Благоустройство будет включать в себя мощение плиткой, установку фонарей, малых архитектурных форм, озеленение. Данная многоуровневая парковка позволит разгрузить центр города Гусева.Строительство запланировано на 2019 год.С целью оказания помощи на дому, особенно в случае экстренной необходимости разработана концепция социального проекта «Конверт жизни».В 2017 году планируется к реализации проект «Конверт жизни», который позволит улучшить качество жизни пожилых людей. Данные в специальном конверте могут спасти жизнь одиноким пенсионерам и инвалидам.Первый этап проекта позволит обеспечить каждого пенсионера и человека с хроническими заболеваниями, состоящего на надомном социальном обслуживании, так называемым «конвертом жизни». Данные, которые будут находится в конверте могут спасти жизнь в случае внезапной болезни и помочь медицинским работникам оказать необходимую помощь, когда контакт с ним затруднен или невозможен.Конверт жизни включает в себя анкету, касающуюся состояния здоровья пациента и сведения о принимаемых лекарствах, группе крови, сделанных операциях, а также данные близких людей, с которыми можно связаться и сообщить об экстренной ситуации. Заполненную анкету нужно вложить в специальный конверт, хорошо закрыть и положить в холодильник. Вместе с конвертами каждый заинтересованный участием в программе получает магнит с надписью «Здесь находится Конверт жизни». Его следует повесить на холодильник.В сфере образования остро ощущается необходимость в строительстве новой школы на 1500 мест в рамках повышения качества общего образования и создания современных условий для обучающихся СОШ No 1.В рамках патриотического воспитания, для проведения акций памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и памяти героев Чернобыльской АЭС, администрация округа планирует к реализации проекта «Вечный огонь» на Аллее Славы.Разработана проектно – сметная документация на капитальный ремонт фасада и кровли здания Детской школы искусств с увеличением площади здания за счет мансардных помещений. Ремонтные работы планируется осуществить в 2018-2020 годы.Реконструкция городского стадиона:- беговые дорожки - прыжковая зона - футбольное поле - освещение - обустройство мест для зрителей- информационное таблоНачата работа по подготовке документации на устройство Скейт площадки на территории ФОКа. Строительство запланировано в 2018 г. Стоимость скейт- парка составит 900 тысяч рублей. А в 2019 году мы планируется к реализации проект установки памптрека (предназначенного для катания на велосипедах, роллерах) стоимостью 800 тысяч рублей с помощью привлеченных средств.Для организации досуга и активного отдыха гусевцев и гостей города администрация планирует развитие территории городского парка. Разработан проект строительства бювета с минеральной водой. Стоимость проекта 2 млн. рублей. Реализация данного проекта запланирована на 2018 год за счет привлечения средств.Разработаны ПИРы на проектирование уличного бассейна, который администрация планирует обустроить к 2020 году.Не все туристы предпочитают останавливаться в гостиницах. Большое количество туристов предпочитают отдых на природе в палатках или домах на колесах. Муниципалитетом разработаны концепции создания 2х кемпингов на территории округа с инфраструктурой где можно подключить дом на колесах к электричеству, воде, где можно будет постирать вещи или принять душ. Создание такого караванинга – парка планируется на территории бывшей военной базы в Грэсовском лесу, за счет привлечения средств в рамках программы приграничного сотрудничества. Концепция второго кемпинга разработана на базе территории о.Дубовское (Танзей) и реализация данного проекта планируется за счет привлечения инвестора.В 2016 году администрацией округа организовано 4 пресс-тура для региональных туроператоров в Гусев. Налажено взаимодействие с 5-тью туроператорами области, осуществляющими экскурсионные поездки из г.Калининграда, Советска, которыми разработаны интересные экскурсионные программы по Гусеву. Администрацией округа 2014 году разработаны и установлены щиты навигации по достопримечательностям в рамках пешеходного маршрута. В 2017 году, в связи с появлением новых достопримечательностей и добавлением новых веломаршрутов, мы планируем их обновить в рамках муниципально-частного партнерства.В рамках работы муниципалитета по обеспечению граждан доступным жильем, администрация округа через процедуру аукциона предоставляет земельные участки, обеспеченные необходимой инфраструктурой для многоквартирного жилищного строительства.В 2016 году муниципалитетом была проведена работа по поиску перспективных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Так, на ул. З. Космодемьянской сформированы и предоставлены через аукцион 19 участков, 8 собственников получили градостроительные планы земельных участков, 3 собственника оформили разрешения на строительство. Определены оптимальные участки под ИЖД в пос. Фурманово - 177 участков, из которых, в настоящее время сформировано 55 участков, из них 42 участка для семей, имеющих трех и более детей, для предоставления им в собственность бесплатно, и 13 участков будут предоставлены через аукцион.