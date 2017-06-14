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Городская администрация опубликовала проект инвестиционного паспорта Гусевского округа

14 июнь 2017, 18:09
Городская администрация опубликовала проект инвестиционного паспорта Гусевского округа
Городская администрация опубликовала проект инвестиционного паспорта Гусевского городского округа и проводит опрос его актуальности на сайте администрации.

В документе глава администрации обратился к инвесторам, написав что администрация округа уделяет особое внимание созданию условий для привлечения инвесторов и развития инвестиционного процесса, а формирование благоприятного инвестиционного климата является первостепенной стратегической задачей социально-экономического развития.

«Представленный нами Инвестиционный паспорт Гусевского городского округа – один из основополагающих документов дальнейшего успешного развития территории округа. Мы готовы рассматривать все поступающие в наш адрес бизнес-идеи в различных сферах экономики, как отечественных, так и зарубежных представителей. Приглашаем деловых и энергичных людей к взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству», - отметил глава в обращении.

Помимо всего прочего, в паспорте рассматриваются следующие перспективные инвестиционные проекты.

1) Строительство и развитие тепличного комплекса

Целью проекта является создание собственного производства свежей экологически чистой продукции и налаживание дилерской сети по поставкам.

Комплекс будет оснащен современным оборудованием с автоматизированными системами управления минеральным питанием и микроклиматом. Планируется выращивание томатов и огурцов на основе малообъемной технологии выращивания.
Проект будет реализовываться в два этапа: 1-ый этап – февраль 2017 – декабрь 2019 года. 2-ой этап – февраль 2020 – декабрь 2021 года. Стоимость проекта – 1,5 млрд. рублей.

Проект будет реализовываться в два этапа: 1-ый этап – февраль 2017 – декабрь 2019 года. 2-ой этап – февраль 2020 – декабрь 2021 года. Стоимость проекта – 1,5 млрд. рублей.

2) Экологический проект - очистка русла реки Писса и устройство регулируемого водосбросного сооружения на обводном канале

Городская администрация опубликовала проект инвестиционного паспорта Гусевского округа

Проект «Восстановление обводного канала русла река Писса в городе Гусеве с устройством регулированного водосбросного сооружения». Сметная стоимость строительства объекта - 63 млн. рублей.

Сметная стоимость строительства объекта: «Очистка русла и берегоукрепление реки Писса» - 51 млн. рублей. Работы планируется начать в 2018 году.

3) Капитальный ремонт малого зала дома офицеров под размещение ЗАГСа



Администрацией МО «Гусевский городской округ» в 2015-2016 годах проведена работа по переводу неиспользуемого здания Малого зала Дома офицеров по ул. Артиллерийская, 2 из федеральной собственности в муниципальную. «Здание офицерского казино» является объектом культурного наследия 19 века

В 2016 году разработана концепция реконструкции здания под ЗАГС с двумя залами для торжественных церемоний бракосочетания, что позволит поднять процедуру регистрации гражданского состояния на более высокий, торжественный уровень и привлечет граждан, вступающих в брак, из соседних муниципалитетов. Также в этом здании планируется разместить отделение технического моделирования и робототехники, отделение спортивно – бальных танцев детско –юношеского центра и совет ветеранов.

4) Создания торговой зоны «Улица мастеров» между променадом и ул. З. Космодемьянской

Для содействия развитию малого бизнеса и улучшению инвестиционной привлекательности округа определена инвестиционная площадка - торговая зона «Улица мастеров» между променадом и ул. З. Космодемьянской. Это позволит увеличить количество туристов, и поддержит малый бизнес.

5) Проект реконструкции здания бывшего Народного банка



Муниципалитет проводит работу по сохранению архитектурных памятников зодчества, являющихся визитной карточкой нашего города. Одним из таких памятников является здание бывшего Народного банка по ул. Толстого, 2. Разработана проектная документация на реставрацию и ремонт здания. Его планируется реконструировать под многофункциональный центр культуры, где смогут разместиться центральная библиотека, и появятся новые творческие кружки для детей и молодежи нашего округа.

Данное здание также будет являться украшением центральной части города, и создаст неповторимую атмосферу городской среды.

6) Строительство двух торговых центров по ул. Московской





Спроектированы и выданы разрешение на строительство двух торговых центров по ул. Московской с большой парковочной зоной. Запланировано строительство крупного торгового центра строительных материалов. На 2018 год запланирован ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного комплекса с кинозалами. Общая площадь застраиваемой территории более 50 000 м. кв. Объем инвестиций более 200 млн. руб.

7) Строительство многоуровневой парковки



Гусев приглашает инвесторов для реализации проекта по строительству многоуровневой парковки. Появление такого объекта позволит уменьшить транспортную нагрузку в центре города Гусева.

Сформирован участок площадью 826 кв. м. в центре города в районе улиц Пушкина и Саперная. Благоустройство будет включать в себя мощение плиткой, установку фонарей, малых архитектурных форм, озеленение. Данная многоуровневая парковка позволит разгрузить центр города Гусева.

Строительство запланировано на 2019 год.

8) Социальный проект «Конверт жизни»

С целью оказания помощи на дому, особенно в случае экстренной необходимости разработана концепция социального проекта «Конверт жизни».

В 2017 году планируется к реализации проект «Конверт жизни», который позволит улучшить качество жизни пожилых людей. Данные в специальном конверте могут спасти жизнь одиноким пенсионерам и инвалидам.

Первый этап проекта позволит обеспечить каждого пенсионера и человека с хроническими заболеваниями, состоящего на надомном социальном обслуживании, так называемым «конвертом жизни». Данные, которые будут находится в конверте могут спасти жизнь в случае внезапной болезни и помочь медицинским работникам оказать необходимую помощь, когда контакт с ним затруднен или невозможен.

Конверт жизни включает в себя анкету, касающуюся состояния здоровья пациента и сведения о принимаемых лекарствах, группе крови, сделанных операциях, а также данные близких людей, с которыми можно связаться и сообщить об экстренной ситуации. Заполненную анкету нужно вложить в специальный конверт, хорошо закрыть и положить в холодильник. Вместе с конвертами каждый заинтересованный участием в программе получает магнит с надписью «Здесь находится Конверт жизни». Его следует повесить на холодильник.

9) Строительство школы на 1500 мест



В сфере образования остро ощущается необходимость в строительстве новой школы на 1500 мест в рамках повышения качества общего образования и создания современных условий для обучающихся СОШ No 1.

10) Устройство чаши «Вечный огонь» на Аллее Славы



В рамках патриотического воспитания, для проведения акций памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и памяти героев Чернобыльской АЭС, администрация округа планирует к реализации проекта «Вечный огонь» на Аллее Славы.

11) Реконструкция детской школы искусств



Разработана проектно – сметная документация на капитальный ремонт фасада и кровли здания Детской школы искусств с увеличением площади здания за счет мансардных помещений. Ремонтные работы планируется осуществить в 2018-2020 годы.

12) Развитие спортивной инфраструктуры на территории стадиона



Реконструкция городского стадиона:
- беговые дорожки - прыжковая зона - футбольное поле - освещение - обустройство мест для зрителей
- информационное табло

13) Развитие инфраструктуры физкультурно-оздоровительного комплекса





Начата работа по подготовке документации на устройство Скейт площадки на территории ФОКа. Строительство запланировано в 2018 г. Стоимость скейт- парка составит 900 тысяч рублей. А в 2019 году мы планируется к реализации проект установки памптрека (предназначенного для катания на велосипедах, роллерах) стоимостью 800 тысяч рублей с помощью привлеченных средств.

Для организации досуга и активного отдыха гусевцев и гостей города администрация планирует развитие территории городского парка. Разработан проект строительства бювета с минеральной водой. Стоимость проекта 2 млн. рублей. Реализация данного проекта запланирована на 2018 год за счет привлечения средств.

Разработаны ПИРы на проектирование уличного бассейна, который администрация планирует обустроить к 2020 году.

14) Концепция благоустройства лесопарковой зоны



Не все туристы предпочитают останавливаться в гостиницах. Большое количество туристов предпочитают отдых на природе в палатках или домах на колесах. Муниципалитетом разработаны концепции создания 2х кемпингов на территории округа с инфраструктурой где можно подключить дом на колесах к электричеству, воде, где можно будет постирать вещи или принять душ. Создание такого караванинга – парка планируется на территории бывшей военной базы в Грэсовском лесу, за счет привлечения средств в рамках программы приграничного сотрудничества. Концепция второго кемпинга разработана на базе территории о.Дубовское (Танзей) и реализация данного проекта планируется за счет привлечения инвестора.

В 2016 году администрацией округа организовано 4 пресс-тура для региональных туроператоров в Гусев. Налажено взаимодействие с 5-тью туроператорами области, осуществляющими экскурсионные поездки из г.Калининграда, Советска, которыми разработаны интересные экскурсионные программы по Гусеву. Администрацией округа 2014 году разработаны и установлены щиты навигации по достопримечательностям в рамках пешеходного маршрута. В 2017 году, в связи с появлением новых достопримечательностей и добавлением новых веломаршрутов, мы планируем их обновить в рамках муниципально-частного партнерства.

15) Строительство социального жилого дома



16) Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство



В рамках работы муниципалитета по обеспечению граждан доступным жильем, администрация округа через процедуру аукциона предоставляет земельные участки, обеспеченные необходимой инфраструктурой для многоквартирного жилищного строительства.

В 2016 году муниципалитетом была проведена работа по поиску перспективных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Так, на ул. З. Космодемьянской сформированы и предоставлены через аукцион 19 участков, 8 собственников получили градостроительные планы земельных участков, 3 собственника оформили разрешения на строительство. Определены оптимальные участки под ИЖД в пос. Фурманово - 177 участков, из которых, в настоящее время сформировано 55 участков, из них 42 участка для семей, имеющих трех и более детей, для предоставления им в собственность бесплатно, и 13 участков будут предоставлены через аукцион.

Скачать проект инвестиционного паспорта Гусевского городского округа (Посмотреть онлайн) [3,48 Mb] (cкачиваний: 57)
Теги: Админстрация Гусевского района инвестиции
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
Нью-Васюки....и поляки нам...
14 июня 2017 18:14   ЦитироватьОтветить3
Китай
# 2Китай
Врут. Администрация для инвесторов нечего не дают( если только это не свои инвесторы которые за копейки целые здания покупают). Местному бизнесу в районе работать не дают, не предлагают. Сам проект очень хороший и видно что над ним поработали специалисты. Нужно пожелать чтоб все это нашло достойное применение.
14 июня 2017 19:12   ЦитироватьОтветить6
Мечтатель
# 3Мечтатель
Красиво! Вот бы и вправду так было, как на картинке!

Несколько смутила, правда, инфа про обводной канал... в каком месте будет это сооружение?
Около комбикормового, рядом с многострадальной плотиной, которую неправильно спроектировали и построили?

И почему в списке нет нового пешеходного моста? Почему нет новых обещаний? Когда всё же по нему смогут пройтись рядовые граждане?

Вспомнилось ещё строительство автоцентра Рено, медицинский центр экстренной помощи с вертолётной площадкой, реконструкция домов на Молодёжной...
14 июня 2017 19:13   ЦитироватьОтветить6
Виктория. Г
# 4Виктория. Г
Школа искусств выглядит красива. Только директор школы врятли будет что то делать.
14 июня 2017 19:19   ЦитироватьОтветить5
мать не ваша
# 5мать не ваша
Новый ЗАГС и озеленение несовместимы? Там же сейчас деревья есть. Всё опять на картинке под камнем. В чём прелесть маленького городка, как не в благоприятной экологической обстановке? Московская - большой выхлопной стакан.
14 июня 2017 19:27   ЦитироватьОтветить10
житель
# 6житель
да вы сначало бы людям жилье бы построили, столько живут в ветхом.Как всегда Наполеоновские планы.А деньги НА МОСТ ПОД ПЛЕНКОЙ просрали бессовесные, конец мая прошел, а он так и не готов.Брехуны скотобазные.тьфу на вас
14 июня 2017 19:56   ЦитироватьОтветить5
Митяй
# 7Митяй
Эй оппозиция, кто занимается!? Готов поставить подпись под любой петицией, но обязательно против строительства всяческих сооружений на обводном канале, это уже воровство в чистом виде! Пусть сперва прокуратура разберётся почему не работает старая, для ремонта которой были выделены такие же суммы на проект и реконструкцию с рытьём обводного. А вот когда пройдут суды и с виновных взыщут убытки, вот тогда на эти деньги пусть казнокрады доводят до ума состояние реки. Хватит уже ссать в уши населению и набивать карманы, тошнит уже от этого квартета фамильных междусобойчиков!
14 июня 2017 20:34   ЦитироватьОтветить13
Гусевец
# 8Гусевец
Да проект очень хорош ! Только торговые центры наверно будут лишними с такой низкой покупательской способностью в Гусеве.
14 июня 2017 20:37   ЦитироватьОтветить8
Пупкин
# 9Пупкин
Гусевец,
Торговые центры как раз и построят! Это будут частники строить
14 июня 2017 20:45   ЦитироватьОтветить4
Гость Ирина
# 10Гость Ирина
Подскажите, а где планируется размещение торговых центров?
15 июня 2017 07:37   ЦитироватьОтветить0
mamochka
# 11mamochka
1) 30% вышеуказанных проектов планировались еще в 2012-2013 гг. Так и осталось все на уровне прожектов.

2) интересная цена очистки русла реки и берегоукрепление ее в 51 млн., когда мост стоит 73 млн...

3) мать не ваша меня опередила по поводу озеленения ЗАГСа... опять деревья попилят? Ну сколько уже можно?
15 июня 2017 08:32   ЦитироватьОтветить10
агент
# 12агент
самое интересное это планы ЕЕ наближайшие два-три года, т.е. успеть нахапать пока работает, а потом борясят недоделанное и гори огнем!) как и мост все под пленку и нормально, что пол лета прошло уже... а мосту уже год)
15 июня 2017 08:52   ЦитироватьОтветить3
алиска
# 13алиска
Виктория. Г,
Школа искусств выглядит красива. Только директор школы врятли будет что то делать.

а ей что делать... она деньги зарабатывает ... вот и все) тоже участница различных фондов в Гусеве по вытягиванию денег из ИП! или вы думаете ее сильно будущее школы волнует? если только как место трудоустройства остальных родственников и пиара внучки....
15 июня 2017 08:55   ЦитироватьОтветить2
Работник ДШИ
# 14Работник ДШИ
Цитата: алиска
Виктория. Г,
Школа искусств выглядит красива. Только директор школы врятли будет что то делать.

а ей что делать... она деньги зарабатывает ... вот и все) тоже участница различных фондов в Гусеве по вытягиванию денег из ИП! или вы думаете ее сильно будущее школы волнует? если только как место трудоустройства остальных родственников и пиара внучки....

Ей на пенсию уже пора. Засиделась со своими бредовыми идеями. Недавно тут узнала, что она сценарии общегородских праздников пишет. А я то думаю, откуда этот первомайский бред с демонстрациями и ура-патриотизмом? Евгений Евгеньевич, не надо слушать этот бред, не к чему хорошему он не приведет. Проводите уже директора ДШИ с почестями на пенсию. Нам, работникам школы, это очень нужно. Очень просим.
15 июня 2017 09:57   ЦитироватьОтветить4
Kilo Irisok
# 15Kilo Irisok
планы были на бумаге, да забыли про овраги... smiley
прожектеры...
неужто жуликоватый михайлов воплощать будет,
не верю...
15 июня 2017 10:53   ЦитироватьОтветить1
Kilo Irisok
# 16Kilo Irisok
mamochka,
кстати, насчет деревьев...
гусевцы, не позволяйте так уродовать свои исторические вековые деревья, как на фотке сверху,
торчат прям корнями вверх...
15 июня 2017 10:57   ЦитироватьОтветить3
гость.
# 17гость.
Деревья вдоль дороги стричь надо! Или вы хотите, чтобы во время сильных ветров они падали на людей и машины. В нашем маленьком городе уже были такие случаи.
15 июня 2017 11:18   ЦитироватьОтветить2
Осведомленный
# 18Осведомленный
Цитата: Гость Ирина
Подскажите, а где планируется размещение торговых центров?

Их будут строить в конце московской рядом с новым кварталом ДЖэсовцев. Так слышал.
15 июня 2017 11:36   ЦитироватьОтветить2
Ника
# 19Ника
Намерения неплохие. Не со всеми лично я согласна, но моё мнение никого в Администрации,похоже,не интересует. А нужно хоть какое-то публичное обсуждение, раз это всё меняет облик города.
Но самое главное- то, что в инвестпаспорте представлено, всего лишь предложение богатым людям вложить свои деньги. Сами не "потянем". Возможно, многое останется на бумаге, с деньгами сложно сейчас абсолютно всем.
15 июня 2017 13:21   ЦитироватьОтветить0
Пупкин
# 20Пупкин
Цитата: Ника
Намерения неплохие. Не со всеми лично я согласна, но моё мнение никого в Администрации,похоже,не интересует. А нужно хоть какое-то публичное обсуждение, раз это всё меняет облик города.
.

Ну вы это зря! Очень даже внимательно нас читают и в красном доме и области. И вы, как и я давно там на слуху..Да и другие постоянные ники
15 июня 2017 14:11   ЦитироватьОтветить1
Кен
# 21Кен
Я поржал!! Они эти мягко говорят балобольные "проектики" под каждые выборы пихают! Женя, свали из города уже наконец-то
15 июня 2017 15:02   ЦитироватьОтветить3
Кен
# 22Кен
Вы площади в порядок приведите, строители и сказочки мля!
15 июня 2017 15:07   ЦитироватьОтветить0
тимон и пумба
# 23тимон и пумба
какие в ж...пу торговые центры??? какие нахрен обводные каналы и кемпинги??? у вас что там в голове сплошной кисель?!?!?! площадь приведите в порядок!!! мост ненужный!! сдайте в эксплуатацию!!! стройте дома для нуждающихся в жилье!! казнокрады!! это ещё резонанса по мосту большого нет!! начнёться кипиш, мэр "серая мышь" ищи тогда пятый угол!! где прокуратура?!?!? проверки по мосту почему нет?!?!? в доле тоже?!?!
15 июня 2017 15:27   ЦитироватьОтветить2
бутов
# 24бутов
тимон и пумба,
про прокуратуру у Чайки и его сынка с разожравшимся рылом спроси, друг
15 июня 2017 16:49   ЦитироватьОтветить1
Житель ул. Сапёрной
# 25Житель ул. Сапёрной
А как вам фантазия про многоуровневую стоянку в центре города. Там кругом сплошь жилые дома стоят. Замечательно будет жителям газами выхлопными дышать и за кучей машин наблюдать со стороны! Не хотят землю выделить рядом с улицами Школьная-Космодемьянская? Да и территория завода, который находится прямо на площади, вполне подходит под стоянку. Только по земле вопрос осталось решить!
16 июня 2017 09:39   ЦитироватьОтветить5
Александра
# 26Александра
сказочники, фантазеры... опуститесь на реальную гусевскую землю с её проблемами и нуждами народа Гусева и района, языком п...ть не камешки ворочать, реально губят всё и при этом денег по карманам раскладывают немеряно, ох и .... ни один мимо своего кармана не пронесет,все свою выгоду изыскивают из всего, скоро будем жить в каменном городе,а ведь был такой зеленый городок, заводы фабрики рабочие места дружба среди народа,активность, а теперь что.... кованые заботы коды домофоны замки сторожевые псы заборы двухметровые и злые настороженные озлобленные взгляды и ... детей воспитывают не так .. и все не так!!!!!!!!!! торговые центры для чего? кто и что в них может купить если работы в Гусеве нет кемпинги.. ну еще гресовский лес засрите и совсем некуда будет пойти дыхнуть , мне лично не нравится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 июня 2017 10:37   ЦитироватьОтветить3
Прогресс не остановишь
# 27Прогресс не остановишь
Мне проект нравится.
17 июня 2017 20:14   ЦитироватьОтветить0
Kilo Irisok
# 28Kilo Irisok
Цитата: Александра
сказочники, фантазеры... ну еще гресовский лес засрите и совсем некуда будет пойти дыхнуть , мне лично не нравится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

могут и засрать...
помойму, в Гусеве на смердящих отходами человеческой жизнедеятельности очистных большая проблема,
когда ветер с запада - город накрывает нереальная вонь до небес, концентрация запаха такая, что летом невозможно открыть окна, люди задыхаются...
оказывается, несколько лет не вывозятся отвалы,
они гниют, заражая окружающую среду, создают экологическую катастрофу...
вот какие планы есть у гусевского "начальства" по избавлению горожан от зловония...
Вчера, 16:54   ЦитироватьОтветить0

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