Благодаря природному газу, Гусевский ФОК сэкономит до 2,5 млн рублей в год
27 июнь 2017, 12:03
В Гусеве котельная физкультурно-оздоровительного комплекса подключена к природному газу, что позволит существенно снизить расходы на отопление. Работы по прокладке сетей и наладке специального оборудования выполнила Региональная газовая компания. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».Теги: ФОК газ
— Давайте. Раз, два, три. Ура!
Огонь не олимпийский, однако, тренеры говорят, что от этого пламени зависят спортивные достижения.
— Горит красиво
Благодаря природному газу, гусевский ФОК будет экономить до 2,5 миллионов рублей в год.
Евгений Михайлов, глава администрации МО «Гусевский городской округ»:
— Экономию, которая получается от использования природного газа, мы планируем направить на устройство детских горок в детском бассейне. Планируем обустроить зал для сухих тренировок для маленьких хоккеистов, закупить дополнительные мячи и тренажёры.
За 3 года на востоке области региональная газовая компания проложила 186 километров сетей. Голубое топливо пришло в дома тысяч людей. Природный газ получили ведущие предприятия аграрного сектора.
Александра Степанова, технический директор Региональной газовой компании:
— Было подключено 13 посёлков Гусевского района, из социальных объектов в этом году был подключен Храм Всех Святых. При строительстве объектов занято большое количество сотрудников: это и сварщики, и прорабы, и специалисты по переходам наклонно-направленного бурения при переходе рек и канав, дорог федерального значения.
Все работы выполняются с безупречным качеством, специальное оборудование соответствует высоким стандартам надёжности и безопасности. Власти Гусева рассчитывают на сотрудничество с Региональной газовой компанией при осуществлении дальнейшего плана газификации городского округа.
— Давайте. Раз, два, три. Ура!
Огонь не олимпийский, однако, тренеры говорят, что от этого пламени зависят спортивные достижения.
— Горит красиво
Благодаря природному газу, гусевский ФОК будет экономить до 2,5 миллионов рублей в год.
Евгений Михайлов, глава администрации МО «Гусевский городской округ»:
— Экономию, которая получается от использования природного газа, мы планируем направить на устройство детских горок в детском бассейне. Планируем обустроить зал для сухих тренировок для маленьких хоккеистов, закупить дополнительные мячи и тренажёры.
За 3 года на востоке области региональная газовая компания проложила 186 километров сетей. Голубое топливо пришло в дома тысяч людей. Природный газ получили ведущие предприятия аграрного сектора.
Александра Степанова, технический директор Региональной газовой компании:
— Было подключено 13 посёлков Гусевского района, из социальных объектов в этом году был подключен Храм Всех Святых. При строительстве объектов занято большое количество сотрудников: это и сварщики, и прорабы, и специалисты по переходам наклонно-направленного бурения при переходе рек и канав, дорог федерального значения.
Все работы выполняются с безупречным качеством, специальное оборудование соответствует высоким стандартам надёжности и безопасности. Власти Гусева рассчитывают на сотрудничество с Региональной газовой компанией при осуществлении дальнейшего плана газификации городского округа.
Виталий Хвалей
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