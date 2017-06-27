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Благодаря природному газу, Гусевский ФОК сэкономит до 2,5 млн рублей в год

27 июнь 2017, 12:03
Благодаря природному газу, Гусевский ФОК сэкономит до 2,5 млн рублей в год
В Гусеве котельная физкультурно-оздоровительного комплекса подключена к природному газу, что позволит существенно снизить расходы на отопление. Работы по прокладке сетей и наладке специального оборудования выполнила Региональная газовая компания. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».

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Благодаря природному газу, гусевский ФОК будет экономить до 2,5 миллионов рублей в год.

Евгений Михайлов, глава администрации МО «Гусевский городской округ»:
— Экономию, которая получается от использования природного газа, мы планируем направить на устройство детских горок в детском бассейне. Планируем обустроить зал для сухих тренировок для маленьких хоккеистов, закупить дополнительные мячи и тренажёры.

За 3 года на востоке области региональная газовая компания проложила 186 километров сетей. Голубое топливо пришло в дома тысяч людей. Природный газ получили ведущие предприятия аграрного сектора.

Александра Степанова, технический директор Региональной газовой компании:
— Было подключено 13 посёлков Гусевского района, из социальных объектов в этом году был подключен Храм Всех Святых. При строительстве объектов занято большое количество сотрудников: это и сварщики, и прорабы, и специалисты по переходам наклонно-направленного бурения при переходе рек и канав, дорог федерального значения.

Все работы выполняются с безупречным качеством, специальное оборудование соответствует высоким стандартам надёжности и безопасности. Власти Гусева рассчитывают на сотрудничество с Региональной газовой компанией при осуществлении дальнейшего плана газификации городского округа.

Виталий Хвалей
Теги: ФОК газ
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