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Гусевский городской округ получит 4,3 млн рублей на модернизацию парка школьных автобусов

28 июль 2017, 08:28
Гусевский городской округ получит 4,3 млн рублей на модернизацию парка школьных автобусов
Министерство образования Калининградской области предложило схему распределения субсидий муниципалитетам из бюджета региона на модернизацию автобусного парка школьных автобусов.

Соответствующий проект постановления правительства Калининградской области опубликован для публичного обсуждения на официальном сайте.

Согласно проекту всего будет распределено 67 235 570 рублей. Гусевский городской округ получит 4,3 млн рублей.

Муниципальное образованиеСумма субсидии, рублей
1Багратионовский городской округ5966762,00
2Балтийский муниципальный район966763,91
3Гвардейский городской округ4300096,00
4Гурьевский городской округ7900299,55
5Гусевский городской округ4300096,91
6Зеленоградский городской округ6933526,82
7Ладушкинский городской округ966760,00
8Мамоновский городской округ1666680,00
9Неманский городской округ4300096,91
10Нестеровский район1933527,89
11Озёрский городской округ6233623,00
12Полесский городской округ4300092,00
13Правдинский городской округ4300096,00
14Светлогорский район966763,91
15Славский городской округ5966762,00
16Черняховский городской округ6233623,10
17Всего67235570,00
Теги: школа
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