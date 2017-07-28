Гусевский городской округ получит 4,3 млн рублей на модернизацию парка школьных автобусов
28 июль 2017, 08:28
Министерство образования Калининградской области предложило схему распределения субсидий муниципалитетам из бюджета региона на модернизацию автобусного парка школьных автобусов.Теги: школа
Соответствующий проект постановления правительства Калининградской области опубликован для публичного обсуждения на официальном сайте.
Согласно проекту всего будет распределено 67 235 570 рублей. Гусевский городской округ получит 4,3 млн рублей.
Соответствующий проект постановления правительства Калининградской области опубликован для публичного обсуждения на официальном сайте.
Согласно проекту всего будет распределено 67 235 570 рублей. Гусевский городской округ получит 4,3 млн рублей.
|№
|Муниципальное образование
|Сумма субсидии, рублей
|1
|Багратионовский городской округ
|5966762,00
|2
|Балтийский муниципальный район
|966763,91
|3
|Гвардейский городской округ
|4300096,00
|4
|Гурьевский городской округ
|7900299,55
|5
|Гусевский городской округ
|4300096,91
|6
|Зеленоградский городской округ
|6933526,82
|7
|Ладушкинский городской округ
|966760,00
|8
|Мамоновский городской округ
|1666680,00
|9
|Неманский городской округ
|4300096,91
|10
|Нестеровский район
|1933527,89
|11
|Озёрский городской округ
|6233623,00
|12
|Полесский городской округ
|4300092,00
|13
|Правдинский городской округ
|4300096,00
|14
|Светлогорский район
|966763,91
|15
|Славский городской округ
|5966762,00
|16
|Черняховский городской округ
|6233623,10
|17
|Всего
|67235570,00
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