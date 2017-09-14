Как уменьшить налог на недвижимость
14 сентябрь 2017, 21:13
Кадастровая оценка земли становится все более болезненным вопросом для ее собственников. Цена земельного участка, установленная государством, может в разы превышать рыночную стоимость. А базой для исчисления земельного налога теперь служит именно кадастровая стоимость.Теги: налоги земельные участки
Аналогичная ситуация со зданиями и помещениями. Новый загон о налоге на имущество, вступивший в силу с 1 января 2016 года, уже наделал много шума среди собственников зданий - физических и юридических лиц. Из-за неучтенных особенностей объектов недвижимости, ошибок в расчетах или неточностей, связанных с падением рыночной стоимости, устанавливается кадастровая стоимость, которая значительно превышает рыночную.
Во всех этих случаях собственники имеют право обратиться в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, которая действует при Управлении Росреестра по Калининградской области, или в суд с заявлением о пересмотре результатов кадастровой оценки объекта и установлении рыночной стоимости для исчисления налога.
Основанием для пересмотра кадастровой стоимости является отчет об определении рыночной стоимости объекта.
Специалисты ООО «Калининградский центр оценки» успешно помогают собственникам недвижимого имущества оспаривать кадастровую стоимость и сокращать налогооблагаемую базу предприятий. Мы работаем с объектами по всей области.
Процедура оценки выглядит следующим образом.
Для бесплатного экспертного анализа экономической целесообразности оспаривания Вам необходимо отправить на эл.почту 39kco@mail.ru.
- кадастровый номер объекта
- адрес объекта
- информацию о фактическом использовании объекта
- информацию об обременениях и ограничениях на участке (колодцы, опоры ЛЭП, установленные охранные и санитарные зоны и т.п.)
Узнать кадастровую стоимость объекта можно по кадастровому номеру на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».
Контактная информация ООО «Калининградский центр оценки»:
Аналогичная ситуация со зданиями и помещениями. Новый загон о налоге на имущество, вступивший в силу с 1 января 2016 года, уже наделал много шума среди собственников зданий - физических и юридических лиц. Из-за неучтенных особенностей объектов недвижимости, ошибок в расчетах или неточностей, связанных с падением рыночной стоимости, устанавливается кадастровая стоимость, которая значительно превышает рыночную.
Во всех этих случаях собственники имеют право обратиться в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, которая действует при Управлении Росреестра по Калининградской области, или в суд с заявлением о пересмотре результатов кадастровой оценки объекта и установлении рыночной стоимости для исчисления налога.
Основанием для пересмотра кадастровой стоимости является отчет об определении рыночной стоимости объекта.
Специалисты ООО «Калининградский центр оценки» успешно помогают собственникам недвижимого имущества оспаривать кадастровую стоимость и сокращать налогооблагаемую базу предприятий. Мы работаем с объектами по всей области.
Процедура оценки выглядит следующим образом.
- Проводится экспертный анализ экономической целесообразности оспаривания для принятия решения о необходимости пересмотра кадастровой стоимости (срок 1-3 дня, бесплатно).
- Заключается договор на оценку вашего объекта и составление отчета об определении рыночной стоимости объекта (срок 10-14 дней, стоимость от 10 000 рублей).
- Подача заявления в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости (срок 14-21 день).
Для бесплатного экспертного анализа экономической целесообразности оспаривания Вам необходимо отправить на эл.почту 39kco@mail.ru.
- кадастровый номер объекта
- адрес объекта
- информацию о фактическом использовании объекта
- информацию об обременениях и ограничениях на участке (колодцы, опоры ЛЭП, установленные охранные и санитарные зоны и т.п.)
Узнать кадастровую стоимость объекта можно по кадастровому номеру на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».
Контактная информация ООО «Калининградский центр оценки»:
- г. Гусев ул. Победы 4, офис 2 (ориентир – «Россельхозбанк»)
- 39kco@mail.ru
- т.3-50-39
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