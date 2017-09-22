Особенности уплаты налогов для физических лиц
22 сентябрь 2017, 19:47
Осень – пора, когда прошли выборы, а вместе с ними закончились бесплатные лотереи, и наступило время платить налоги.Теги: налоги
Согласно Налоговому Кодексу РФ (далее НК), физические лица должны оплатить налоги на имущество, землю и транспортные средства в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть, до 1 декабря 2017 года должны быть уплачены налоги за 2016 год.
Физические лица уплачивают транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество физических лиц на основании присланных им налоговым органом уведомлений. В связи с вступлением с 02.06.2016 в силу Федерального закона от 01.05.2016 №130-Ф3, рассылка налоговых уведомлений, требований и иных документов для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» осуществляется в электронном виде, без направления по почте на бумажном носителе.
Сразу после проведения налоговой реформы налог на землю, принадлежащую гражданам и предприятиям, начисляли исходя из кадастровой стоимости. Это вызвало ряд проблем у налогоплательщиков.
Налог на имущество (здания, помещения, сооружения) до недавнего времени вычисляли исходя из инвентаризационной стоимости объекта, учитывающей износ здания и его индивидуальные характеристики. С 2016 года базой для расчета налога на здания и помещения стала также кадастровая стоимость. Следовательно, в этом году мы впервые будем оплачивать налог на имущество, исчисленный из кадастровой стоимости нашей квартиры, дачи, гаража, склада, магазина и т.д.
Для жилых помещений (ст. 403 НК РФ) предусмотрен ряд налоговых вычетов. Так, при начислении налога на квартиру и дом по кадастровой стоимости будет предоставляться налоговый вычет – минус 20 кв. метров из общей площади квартиры и минус 50 кв. метров из площади дома.
Кроме того, статьей 407 НК РФ предусмотрен ряд льготных категорий граждан, которым предоставляется льгота в размере всей суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. Льготы предоставляются в отношении одного объекта недвижимого имущества каждого вида, который должен быть выбран самим налогоплательщиком. В случае отсутствия заявления о выборе объекта, подлежащего предоставлению льготы, налоговый орган выберет его самостоятельно по большей сумме исчисленного налога. Если ранее налогоплательщик представлял в налоговый орган заявление о предоставлении льготы, повторного представления заявления не требуется
При расчете налога от кадастровой, а не от инвентаризационной стоимости, его размер существенно вырастает. Чтобы не допустить резкого увеличения налоговой нагрузки, было принято решение (п.8 ст.408 НК РФ) в первые четыре года после введения кадастровой стоимости применять понижающие коэффициенты.
Сумма налога определяется по следующей формуле: кадастровая стоимость, умноженная на понижающий коэффициент, и умноженная на ставку налога. На 2016 год понижающий коэффициент составляет 0,2. На 2018 год коэффициент составит 0,4. С каждым годом он будет расти, и к 2020 году станет равен 1, то есть исчезнет как таковой.
Таким образом, при неизменной ставке налога (который в нашем случае устанавливается Окружным Советом депутатов Гусевского городского округа) и кадастровой стоимости, установленной с 01.01.2016 года на 5 лет, мы с каждым годом будем выплачивать все больший налог на имущество физических лиц: за пять лет он увеличится в 5 раз.
Уже сегодня каждый подключивший Личный кабинет налогоплательщика может ознакомиться с расчетом налога на землю, имущество и транспорт. Кроме того, электронный ресурс позволяет просмотреть перечень объектов налогообложения и узнать их кадастровую стоимость, а так же предоставляет возможность обратиться в налоговый орган без личного визита.
Как снизить кадастровую стоимость земельного участка или здания, мы рассказывали ранее.
Согласно Налоговому Кодексу РФ (далее НК), физические лица должны оплатить налоги на имущество, землю и транспортные средства в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть, до 1 декабря 2017 года должны быть уплачены налоги за 2016 год.
Физические лица уплачивают транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество физических лиц на основании присланных им налоговым органом уведомлений. В связи с вступлением с 02.06.2016 в силу Федерального закона от 01.05.2016 №130-Ф3, рассылка налоговых уведомлений, требований и иных документов для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» осуществляется в электронном виде, без направления по почте на бумажном носителе.
Сразу после проведения налоговой реформы налог на землю, принадлежащую гражданам и предприятиям, начисляли исходя из кадастровой стоимости. Это вызвало ряд проблем у налогоплательщиков.
Налог на имущество (здания, помещения, сооружения) до недавнего времени вычисляли исходя из инвентаризационной стоимости объекта, учитывающей износ здания и его индивидуальные характеристики. С 2016 года базой для расчета налога на здания и помещения стала также кадастровая стоимость. Следовательно, в этом году мы впервые будем оплачивать налог на имущество, исчисленный из кадастровой стоимости нашей квартиры, дачи, гаража, склада, магазина и т.д.
Для жилых помещений (ст. 403 НК РФ) предусмотрен ряд налоговых вычетов. Так, при начислении налога на квартиру и дом по кадастровой стоимости будет предоставляться налоговый вычет – минус 20 кв. метров из общей площади квартиры и минус 50 кв. метров из площади дома.
Кроме того, статьей 407 НК РФ предусмотрен ряд льготных категорий граждан, которым предоставляется льгота в размере всей суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. Льготы предоставляются в отношении одного объекта недвижимого имущества каждого вида, который должен быть выбран самим налогоплательщиком. В случае отсутствия заявления о выборе объекта, подлежащего предоставлению льготы, налоговый орган выберет его самостоятельно по большей сумме исчисленного налога. Если ранее налогоплательщик представлял в налоговый орган заявление о предоставлении льготы, повторного представления заявления не требуется
При расчете налога от кадастровой, а не от инвентаризационной стоимости, его размер существенно вырастает. Чтобы не допустить резкого увеличения налоговой нагрузки, было принято решение (п.8 ст.408 НК РФ) в первые четыре года после введения кадастровой стоимости применять понижающие коэффициенты.
Сумма налога определяется по следующей формуле: кадастровая стоимость, умноженная на понижающий коэффициент, и умноженная на ставку налога. На 2016 год понижающий коэффициент составляет 0,2. На 2018 год коэффициент составит 0,4. С каждым годом он будет расти, и к 2020 году станет равен 1, то есть исчезнет как таковой.
Таким образом, при неизменной ставке налога (который в нашем случае устанавливается Окружным Советом депутатов Гусевского городского округа) и кадастровой стоимости, установленной с 01.01.2016 года на 5 лет, мы с каждым годом будем выплачивать все больший налог на имущество физических лиц: за пять лет он увеличится в 5 раз.
Уже сегодня каждый подключивший Личный кабинет налогоплательщика может ознакомиться с расчетом налога на землю, имущество и транспорт. Кроме того, электронный ресурс позволяет просмотреть перечень объектов налогообложения и узнать их кадастровую стоимость, а так же предоставляет возможность обратиться в налоговый орган без личного визита.
Как снизить кадастровую стоимость земельного участка или здания, мы рассказывали ранее.
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