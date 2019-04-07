/ / / 20 апреля ИнтерДизайн приглашает на весеннюю ярмарку

20 апреля сеть магазинов строительных материалов ИнтерДизайн приглашает всех на весеннюю ярмарку!
Открытие в 11:00.
В программе:
- концертная программа;
- интерактивная площадка для детей (батут, велосипеды, сладкая вата);
- шоу мыльных пузырей;
- интерактив для взрослых;
- угощение солдатской кашей и чаем.
Перед завершением ярмарки в 13:30 состоится розыгрыш подарочных сертификатов на сумму 3 000, 5 000 и 10 000 рублей!
Место проведения Гусев, ул. Ломоносова, 10, ул. Артиллерийская, 5.
Подробности о проведении уточняйте у продавцов или по телефону 3-33-03.
Приходите всей семьей! Будет весело!