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Информационный сайт города Гусева

20 апреля ИнтерДизайн приглашает на весеннюю ярмарку

7 апреля 2019, 13:10
Уважаемые жители Гусева и района!

20 апреля сеть магазинов строительных материалов ИнтерДизайн приглашает всех на весеннюю ярмарку!

Открытие в 11:00.

В программе:

  • концертная программа;
  • интерактивная площадка для детей (батут, велосипеды, сладкая вата);
  • шоу мыльных пузырей;
  • интерактив для взрослых;
  • угощение солдатской кашей и чаем.

Перед завершением ярмарки в 13:30 состоится розыгрыш подарочных сертификатов на сумму 3 000, 5 000 и 10 000 рублей!

Место проведения Гусев, ул. Ломоносова, 10, ул. Артиллерийская, 5.

Подробности о проведении уточняйте у продавцов или по телефону 3-33-03.

Приходите всей семьей! Будет весело!
ИнтерДизайн ярмарка
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