/ / / 20 апреля ИнтерДизайн приглашает на весеннюю ярмарку

7 апреля 2019, 13:10

концертная программа;



интерактивная площадка для детей (батут, велосипеды, сладкая вата);



шоу мыльных пузырей;



интерактив для взрослых;



угощение солдатской кашей и чаем.



Уважаемые жители Гусева и района!20 апреля сеть магазинов строительных материалов ИнтерДизайн приглашает всех на весеннюю ярмарку!Открытие в 11:00.В программе:Перед завершением ярмарки в 13:30 состоится розыгрыш подарочных сертификатов на сумму 3 000, 5 000 и 10 000 рублей!Место проведения Гусев, ул. Ломоносова, 10, ул. Артиллерийская, 5.Подробности о проведении уточняйте у продавцов или по телефону 3-33-03.Приходите всей семьей! Будет весело!