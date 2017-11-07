4 ноября в Городском доме культуры прошел концерт, посвященный «Дню народного единства»

7 ноябрь 2017, 12:25

Лучшие коллективы МАУ ГДК, подарили свои творческие выступления жителям города. Волонтеры подростково-молодежного клуба, в фойе встречали гостей и поздравляли с этим замечательным праздником.



Из истории праздника День народного единства

Все началось со смутных лет начала XVII века. После смерти царя Ивана Грозного на русский престол взошел его сын Фёдор I Иоаннович. Однако потомков он не оставил, и династия Рюриковичей пресеклась.



Однако все помнили про младшего сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия, погибшего при загадочных обстоятельствах еще при жизни Фёдора. В народе стали поговаривать, что он, может быть, вовсе и не умер... С этого момента в России начинается период, вошедший в историю как Смутное время: то тут, то там стали появляться "лжедмитрии", претендующие на престол, а также их противники и обличители.



На русском престоле началась настоящая чехарда. Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Семибоярщина, польский королевич Владислав, Лжедмитрий II, а за ним и Лжедмитрий III. Вместе с ними пришли польские захватчики.



Страна и народ были измучены до крайности. Многие всерьез поговаривали об окончательном падении московского царства. Но патриарх Гермоген призвал народ встать на защиту веры и Отечества и изгнать оккупантов. В стране возникло ополчение под предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Им удалось собрать войско невиданных размеров, в состав которого входили представители всех сословий и народностей, проживавших на территории России (то самое народное единство, которое мы отмечаем 4 ноября).



С чудотворной иконой Казанской Божией Матери ополченцы 22 октября взяли штурмом Китай-город и изгнали поляков из Москвы. После этого Земский собор избрал на царство Михаила Федоровича Романова, положившего начало трехсотлетнему правлению династии Романовых в России.

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