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4 ноября в Городском доме культуры прошел концерт, посвященный «Дню народного единства»

7 ноябрь 2017, 12:25
4 ноября в Городском доме культуры прошел концерт, посвященный «Дню народного единства»
Лучшие коллективы МАУ ГДК, подарили свои творческие выступления жителям города. Волонтеры подростково-молодежного клуба, в фойе встречали гостей и поздравляли с этим замечательным праздником.

Из истории праздника День народного единства

Все началось со смутных лет начала XVII века. После смерти царя Ивана Грозного на русский престол взошел его сын Фёдор I Иоаннович. Однако потомков он не оставил, и династия Рюриковичей пресеклась.

Однако все помнили про младшего сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия, погибшего при загадочных обстоятельствах еще при жизни Фёдора. В народе стали поговаривать, что он, может быть, вовсе и не умер... С этого момента в России начинается период, вошедший в историю как Смутное время: то тут, то там стали появляться "лжедмитрии", претендующие на престол, а также их противники и обличители.

На русском престоле началась настоящая чехарда. Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Семибоярщина, польский королевич Владислав, Лжедмитрий II, а за ним и Лжедмитрий III. Вместе с ними пришли польские захватчики.

Страна и народ были измучены до крайности. Многие всерьез поговаривали об окончательном падении московского царства. Но патриарх Гермоген призвал народ встать на защиту веры и Отечества и изгнать оккупантов. В стране возникло ополчение под предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Им удалось собрать войско невиданных размеров, в состав которого входили представители всех сословий и народностей, проживавших на территории России (то самое народное единство, которое мы отмечаем 4 ноября).

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери ополченцы 22 октября взяли штурмом Китай-город и изгнали поляков из Москвы. После этого Земский собор избрал на царство Михаила Федоровича Романова, положившего начало трехсотлетнему правлению династии Романовых в России.
Теги: Городской дом культуры концерт День народного единства
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Шапокляк
# 1Шапокляк
Мероприятия за мероприятием одни и те же номера у ДК на сцене. Видимо показывать совсем нечего.
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