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В минувшую пятницу в Гусеве чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

8 ноябрь 2017, 13:15
В минувшую пятницу в Гусеве чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
В минувшую пятницу в Гусеве состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сельское хозяйство - это важнейшая составная часть экономики не только округа, но и страны, где производится жизненно важная для общества продукция и сосредоточен огромный экономический потенциал.

В этот день работников агропромышленного комплекса Гусевского городского округа поздравили глава муниципалитета – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов и первый заместитель главы администрации Александр Китаев.

Представители администрации провели церемонию награждения лучших работников сферы сельского хозяйства и вручили Благодарственные письма Калининградской областной Думы за достигнутые успехи и личный вклад в развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Гусевкий городской округ, а также Благодарственные письма главы администрации за многолетний и добросовестный труд.
Теги: концерт сельское хозяйство
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Работник сферы
# 1Работник сферы
А я думал торжественно Бородачеву на пенсию проводили, вечная вы наша....
Сегодня, 13:52   ЦитироватьОтветить4

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