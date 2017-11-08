В минувшую пятницу в Гусеве чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
8 ноябрь 2017, 13:15
В минувшую пятницу в Гусеве состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.концерт сельское хозяйство
Сельское хозяйство - это важнейшая составная часть экономики не только округа, но и страны, где производится жизненно важная для общества продукция и сосредоточен огромный экономический потенциал.
В этот день работников агропромышленного комплекса Гусевского городского округа поздравили глава муниципалитета – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов и первый заместитель главы администрации Александр Китаев.
Представители администрации провели церемонию награждения лучших работников сферы сельского хозяйства и вручили Благодарственные письма Калининградской областной Думы за достигнутые успехи и личный вклад в развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Гусевкий городской округ, а также Благодарственные письма главы администрации за многолетний и добросовестный труд.
Сельское хозяйство - это важнейшая составная часть экономики не только округа, но и страны, где производится жизненно важная для общества продукция и сосредоточен огромный экономический потенциал.
В этот день работников агропромышленного комплекса Гусевского городского округа поздравили глава муниципалитета – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов и первый заместитель главы администрации Александр Китаев.
Представители администрации провели церемонию награждения лучших работников сферы сельского хозяйства и вручили Благодарственные письма Калининградской областной Думы за достигнутые успехи и личный вклад в развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Гусевкий городской округ, а также Благодарственные письма главы администрации за многолетний и добросовестный труд.
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