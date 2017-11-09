В Гусеве открылась неземная выставка художников-космистов
9 ноябрь 2017, 12:20
В Калининградской области открылась выставка художников-космистов. Уникальное направление в русском изобразительном искусстве отталкивается от традиций серебряного века, характеризуется ощущением гармонии вселенной. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».Теги: выставка музей
Картины художников-космистов созвучны произведениям великих русских композиторов. На открытии выставки симфонический оркестр под управлением Аркадия Фельдмана исполняет вокализ Рахманинова.
Лариса Бровко, искусствовед:
— Эта музыка заполнила, дополнила, придала объём этим картинам. Вся эта красота и синяя глубина заполнила это пространство, как на полотнах, так и в наших сердцах.
Посетители выставки соприкасаются с творчеством авторов, которые стремятся запечатлеть свет человеческой души. Кураторы выставки из Симферополя выступают в роли проводников в тонкие миры.
Ларина Кудряшова, председатель правления общественного творческого объединения русский космизм:
— Замечательно получается связать разные миры и дать глубину пространства и главная тема пространства воды.
Полотна мастеров, представленных в Гусеве, экспонировались в ведущих музеях страны, в Эрмитаже и Большом Кремлёвском дворце. Картины Александра Егорова, Анастасии Колюжной, Игоря Анисифорова жители Калининградской области видят впервые.
Елена Кошемчук, заместитель министра по культуре и туризму правительства Калининградской области:
— Это за счёт того, что нам удалось совместно посотрудничать и с фондом «Русский космизм» и Гусевским музеем замечательным, и всё это за счёт грантов творческих проектов, которые осуществляет министерство по культуре и туризму.
Через месяц выставка художников-космистов отправится в столицу Янтарного края. Картины будут экспонироваться в областном Историко-художественном музее.
Картины художников-космистов созвучны произведениям великих русских композиторов. На открытии выставки симфонический оркестр под управлением Аркадия Фельдмана исполняет вокализ Рахманинова.
Лариса Бровко, искусствовед:
— Эта музыка заполнила, дополнила, придала объём этим картинам. Вся эта красота и синяя глубина заполнила это пространство, как на полотнах, так и в наших сердцах.
Посетители выставки соприкасаются с творчеством авторов, которые стремятся запечатлеть свет человеческой души. Кураторы выставки из Симферополя выступают в роли проводников в тонкие миры.
Ларина Кудряшова, председатель правления общественного творческого объединения русский космизм:
— Замечательно получается связать разные миры и дать глубину пространства и главная тема пространства воды.
Полотна мастеров, представленных в Гусеве, экспонировались в ведущих музеях страны, в Эрмитаже и Большом Кремлёвском дворце. Картины Александра Егорова, Анастасии Колюжной, Игоря Анисифорова жители Калининградской области видят впервые.
Елена Кошемчук, заместитель министра по культуре и туризму правительства Калининградской области:
— Это за счёт того, что нам удалось совместно посотрудничать и с фондом «Русский космизм» и Гусевским музеем замечательным, и всё это за счёт грантов творческих проектов, которые осуществляет министерство по культуре и туризму.
Через месяц выставка художников-космистов отправится в столицу Янтарного края. Картины будут экспонироваться в областном Историко-художественном музее.
Виталий Хвалей
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