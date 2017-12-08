Танцы, гитара и вокал: в ГДК прошел молодежный творческий конкурс «Минута славы»

8 декабрь 2017, 12:57

Лиана Петрова (За доблестный труд )

В прошлый четверг в городском Доме культуры прошло яркое и по-настоящему праздничное мероприятие, ставшее в нашем городе уже традиционным, молодежный творческий конкурс «Минута славы».Взяв за основу идею телевизионного конкурса с первого канала, студенты гусевского политехнического техникума превратили ее в настоящий праздник. Ведь вся прелесть этой «Минуты славы» в том, что здесь абсолютно каждый может проявить себя в полной мере, в совершенно любом жанре. В этом году организаторы разделили всех участников по четырем номинациям: музыкальный жанр, хореография, разговорный жанр и оригинальный жанр. Однако, впоследствии жюри внесло некоторые поправки, коснувшиеся музыкального жанра (и мы надеемся, что в будущем организаторы это учтут).Дело в том, что в этой номинации выступали и вокалисты-соло, и ансамбли, и даже исполнители композиций на музыкальных инструментах. Но согласитесь, сравнивать вокалиста, исполняющего песню сольно, с целым ансамблем не совсем правильно. А сравнивать певца с музыкантом, играющим на каком-либо инструменте, и вовсе невозможно. Ведь здесь все совершенно по-разному. Да, тут оценивается собственно музыкальность исполнителей, выбор музыкальной композиции и «созвучие» с залом. Но! В первом случае оценивается владение солиста голосом, во втором мы уже говорим не только о голосовой работе исполнителей в ансамбле, но и о том, насколько хорошо ребята спелись. А в третьем случае оценивается уровень владения инструментом. Именно поэтому, по завершении конкурсных выступлений жюри приняло решение увеличить количество номинаций. Таким образом, в рамках Музыкального жанра появились три самостоятельных номинации: «Ансамбли», «Исполнители соло» и «Исполнители на музыкальных инструментах». Но это все было потом, а сначала… А сначала был самый настоящий концерт.Благодаря открытости администрации городского Дома культуры всему прекрасному, доброму и новому, в этот день в ДК вновь хозяйничали представители студенческого братства, «примерившие» на себя разные ипостаси. Одни перевоплотились в ведущих концертной программы, другие, как заправские «рабочие сцены», проверяли оборудование и помогали в технической подготовке номеров, третьи, словно по мановению волшебной палочки, превратились в настоящих артистов эстрады, а четвертые стали «благодарными зрителями». Кстати, стоит отметить, что зрители были действительно благодарными: каждого, кто выходил на сцену, зал бурно поддерживал. Причем, как водится среди свободолюбивой молодежи, не только аплодисментами.В этот день представить свои таланты на суд товарищей по учебе и строгого жюри отважилось около пятидесяти артистов. А в качестве экспертов, на чью долю выпало оценивать конкурсные номера, выступили: директор городского Дома культуры Наталья Москвичева, директор гусевского политехнического техникума Екатерина Канаева, заслуженный деятель культуры РФ художественный руководитель «Андрея Первозванного кадетского морского корпуса» Надежда Стремоухова, библиотекарь гусевского библиотечного объединения Татьяна Богдан и ваша покорная слуга.Интересно, что начавшись чуть ли не как студенческий капустник политеха, постепенно «Минута славы» покинула границы своего учебного заведения. Она стала своего рода конкурсом учащейся молодежи, в котором в этом году приняли участие не только представители нашего политеха, но и воспитанники гусевского филиала «Андрея Первозванного кадетского морского корпуса», а также представители Озерского техникума природообустройства и гости из Нестерова.Самым многочисленным по количеству участников, как обычно, стал музыкальный жанр. Правда, в номинации «Ансамбль» было только два номера и оба их представляли кадеты. Ансамбль «Маленькие капитаны» поразил собравшихся не только своей музыкальностью, но и абсолютным попаданием в оригинальное исполнение песни И. Дунаевского «Веселый ветер», что позволило ему завоевать первое место. А на втором месте оказался хор кадетов с песней «Экипаж одна семья». Это выступление, честно говоря, было слабовато. Возможно, виной тому стало сильное волнение, заметное даже беглому студенческому взгляду, - ведь этим мальчишкам еще только предстоит выработать командный голос и твердую уверенность в себе. Но в будущем, не сомневаюсь, они смогут стать теми, кого не смутит ни полный зал, ни штормовое море.В номинации «Исполнители на музыкальных инструментах» члены жюри были единодушны. И, судя по реакции зала, мнение судей полностью совпало с мнением слушателей в зале. На третьем месте оказался скрипач Александр Орап, исполнивший «Танец» Эзры Дженкинсона. «Вариации на две русские темы» А. Живцова на домре предложила вниманию слушателей Анастасия Соколова. Под бурные аплодисменты девушка заняла второе место. Однако, судя по всему, студенческое братство по-прежнему отдает предпочтение гитаре. И победителем в этой номинации стал Илья Лукашов, исполнивший песню «Три пути». Зал пел вместе с исполнителем, и гитара в руках музыканта звенела легко и уверенно, словно и впрямь не на сцене перед строгим жюри, а где-то на студенческих посиделках у костра.Сложнее всего оказалось оценивать выступления солистов. Стоит сказать, что с каждым годом на сцене «Минуты славы» появляются все более сильные исполнители, настоящие артисты, умеющие по-настоящему работать голосом и владеть залом. Однако, нашлись и те, кто вовсе не попадал в ноты. Что тут скажешь?.. Ну, по крайней мере, они попробовали. А вот ребята, обладающие подлинной музыкальностью и прекрасными голосовыми данными, по-настоящему зажгли зал и заставили членов жюри изрядно помучиться, определяя победителя. По итогам всех выступлений на третьем месте оказалась Татьяна Лебедева с композицией «Я бы песню тебе пропела». Второе место с песней «Нас учили быть птицами» заняла Валерия Иванова. А вот победителем в этой номинации жюри единогласно выбрало представителя кадетского корпуса Илью Строганова, очень проникновенно исполнившего песню «Художник».Среди тех, кто отдал предпочтение хореографии почетное третье место заняла группа ТП/16, порадовавшая зрителей не только продуманностью своей постановки, но и отработанной синхронностью движений. Эта веселая ватага заводных девчонок с успехом продемонстрировала, что настоящая команда способна на многое. Второе место было присуждено Елизавете Домрачевой с полу-рокерской интерпретацией бальной темы. А обладателем титула победителя «Минуты славы» в этой номинации стал Сергей Гузев. Его танец в стиле «Анимэйшн» никого в зале не оставил равнодушным, и просто заворожил членов жюри.Одним из наиболее сложных жанров, на мой взгляд, является разговорный. Здесь мало удачно выбрать тематику и выучить наизусть. Здесь важно правильно прочесть стихотворение. Правильно в смысле интонационной подачи. Да и хорошая дикция играет немаловажную роль. С учетом всего перечисленного, места в этой номинации распределились так: первое занял представитель кадетского корпуса Никита Мордвинов. Для выступления Никита выбрал очень сильное стихотворение Муса-Джалиля «Варварство» и сумел передать всю боль и страх, до сих пор живущие в рифмованных строках на протяжении десятилетий, прошедших со времен тех страшных событий. Второе место занял еще один кадет Дмитрий Вовренюк, который прочел бессмертного «Медного всадника» А.С. Пушкина. Справедливости ради стоит отметить, что Дмитрию чтение удалось не вполне: слишком медленный темп и подчеркнутое ударение на каждом слове свели на нет все акценты и сделали чтение монотонным. Однако, эта была хорошая попытка. На третьем месте оказалась Алина Добужинская. Для конкурса Алина подготовила стихотворение Сергея Есенина «К Женщине».Лично меня этот непростой выбор весьма удивил. Но еще больше меня удивила подача стихотворения. Это было неординарно и, на мой взгляд, очень созвучно с тем, как чувствовал эти строки сам поэт. Даже некоторая чрезмерная акцентация не мешала девушке быть уверенной претенденткой на победу в номинации. Но в какой-то момент, после одного из особенно подчеркнутых акцентов, какой-то шутник не сдержался, и… Алина потерялась. Она смутилась, и, дочитав строфу, запнулась. Попыталась вспомнить, но судя по всему, оставшиеся строки этого непростого стихотворения начисто вылетели у нее из головы. Ребята за кулисами судорожно бросились искать текст. Нашли и вынесли Алине на сцену. Но собраться и продолжить оказалось уже выше ее сил… И мне стало по-хорошему жаль этого человека. Человека, который так старался и которому так безжалостно подставили подножку. Я не думаю, что шутник нарочно хотел ей помешать. Но своей неуместной выходкой он, увы, все-таки сделал это, тем самым лишив Алину шансов на победу… Я очень надеюсь, что эта неудача не сломит девушку, а закалит ее.В самом интригующем Оригинальном жанре на третьем месте оказалась пара борцов-вольников из Нестерова, прямо на сцене продемонстрировавшая несколько весьма эффектных бросков. А вот первое и второе место заняли ребята, посвятившие себя тонкостям файер-шоу. Конечно, вместо живого огня в руках артистов мелькали безопасные светодиодные пои. Второе место в номинации заняла Ксения Зубарева, а вот победителем стал Кирилл Цупиков. И хоть пои в руках Кирилла не светились, крутил парень их так виртуозно, что даже это «жонглирование» произвело на всех неизгладимое впечатление.Приветствуя всех собравшихся в зале в начале концерта, директор политеха Екатерина Канаева обратилась к артистам с такими словами: «Я желаю вам славы в самом добром, самом хорошем понимании этого слова. Такой славы, когда люди благодарят вас за то, что вы сделали, за ваше мастерство. Дерзайте и у вас все получится!» И на мой взгляд, у ребят, выступавших на сцене, все получилось. У кого-то это была победа над стеснением и неловкостью. У кого-то это была победа над собой, а у кого-то над другими участниками.Этот конкурс стал по-настоящему праздничным концертом, способным украсить любое общегородское мероприятие. Я очень надеюсь (и в этом все члены жюри во время совещания были единодушны), что начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева и директор городского ДК Наталья Москвичева возьмут себе на заметку эти таланты, и вскоре мы увидим и услышим ребят на главной сцене нашего города, на радость горожанам.