В городском музее прошло традиционное празднование Васильева вечера

15 январь 2018, 22:25

13 января в городском музее прошло традиционное празднование Васильева вечера. Это название праздника происходит от церковного дня памяти Василия Великого, приходившегося на этот день, носящий в народе название – старый Новый год. То есть, Новый год по старому стилю летоисчисления.



В этот вечер, вечер рождественских святок, сотрудники музея поздравили гостей с праздником, пожелали счастья, здоровья, и благополучия, исполнив песню-колядку, а также рассказали много интересного об обычаях и традициях этого дня.



В дружеской и теплой атмосфере прозвучали музыкальные номера в исполнении квартета «Ностальжи» Гусевской Детской школы искусств. Иван Еске прочитал рождественское стихотворение русского поэта Иосифа Бродского о рождении младенца Христа. Изюминкой вечера стало выступление калининградского экспериментального фольклорного ансамбля "Летавица". В исполнении участниц коллектива прозвучали душевные русские народные песни. Не оставили равнодушными ни одного гостя и народные игры, подготовленные ансамблем, и подарившие настоящее праздничное настроение.



По традиции празднования Васильевых вечеров в музее в этот вечер состоялось награждение номинанта «Золотых страниц культуры Гусевского района» Галины Ивановны Киселевой, специалиста по творческим программам Кубановского филиала Городского дома культуры, инициатора и вдохновителя создания историко – краеведческого музея поселка Кубановка.



Завершился вечер традиционным щедрым угощением.

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